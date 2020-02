Unió de Pagesos reclama que la pagesia sigui “cabdal” en l'estratègia global del país

Unió de Pagesos reclama que la pagesia sigui un sector estratègic i "cabdal" en el conjunt del país. En el tretzè Congrés Nacional, el sindicat ha aprovat la declaració de Falset en què es demana que s'impulsi una nova llei catalana de la cadena alimentària que reguli els preus dels productes. El document també inclou la demanda de retirar els ajuts a aquells agricultors que la seva activitat agrícola sigui inferior al 25%. A més, el sindicat també ha renovat la Comissió Permanent Nacional, que s'ha reduït a set membres, i els coordinadors territorials. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha assistit a l'acte, s'ha compromès a treballar per assolir els reptes que s'han reivindicat des del sector agrari.

Unió de Pagesos ha demanat que es promogui un nou debat monogràfic del món agrari al Parlament de Catalunya aquest any per tal d'instar els governs a fer de la pagesia una estratègia de país. De fet, durant el cap de setmana 132 delegats han debatut les ponències de propostes agràries i han aprovat la declaració de Falset que marca el full de ruta del sindicat en els pròxims anys.

El coordinador de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha demanat que el Parlament aprovi una nova llei de la cadena alimentària que reguli des de la producció a la distribució, les pràctiques comercials deslleials, la prohibició de la venda a pèrdues i la quota de mercat que comporta posició de domini, així com les sancions administratives. "És inadmissible que dues cadenes tinguin més del 50% de la capacitat de venda davant dels consumidors", ha lamentat Caball.

Així mateix, el sindicat també ha denunciat els "fraus" que es produeixen en els ajuts directes per superfície de la Política Agrària Comuna a l'Estat espanyol i ha demanat que no es concedeixin més a aquells agricultors que la seva activitat agrícola sigui inferior al 25%. "Ja n'hi ha prou que aquells que no siguin pagesos acabin percebent ajuts públics", ha dit Caball. Segons les seves estimacions, les explotacions agràries podrien arribar a percebre fins a 6.000 euros més de mitjana anualment, si no es concedissin aquests ajuts.

D'altra banda, la declaració recull que s'impulsarà una millor organització general del sector agrari productor, amb la promoció de la implantació de noves Organitzacions de Productors (OP), i es fomentarà la constitució d'Organitzacions Interprofessionals Agràries d'àmbit nacional. A la vegada, també inclou que lluitaran per l'equiparació de les condicions de vida i de treball de les zones agràries i rurals a les ciutats. A més, des del sindicat es reivindiquen com una de les solucions per revertir el despoblament i de cohesió territorial.

En l'acte de cloenda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, s'ha compromès a donar resposta a les peticions del sector. "Estem plenament compromesos amb totes les iniciatives que serveixin per aconseguir uns preus justos", enfront d'aquells que estan "vulnerant la lliure competència", ha afirmat.

Renovació de la Comissió Permanent Nacional

Pel que fa a la renovació dels membres de la nova Comissió Permanent Nacional, s'ha escollit Joan Caball (Alt Empordà); Raquel Serrat (Ripollès); Jordi Armengol (Garrigues); Josep Cuscó (Baix Llobregat); Dani Forcadell (Montsià); Jaume Pedrós (Urgell) i Josep Carles Vicente (Priorat). I respecte als coordinadors territorials s'han triat els següents representants: Maria Rosa Calsina (Catalunya Central); Josep Esteve (Àrea Metropolitana); Pere Guinovart (Camp de Tarragona); Joan Guitart (Comarques de Muntanya); Miquel Piñol (Terres de l'Ebre); Narcís Poch (Comarques de Girona) i Josep Sellart (Pla de Lleida). Santi Querol ha estat escollit síndic d'Unió de Pagesos.