Impulsen una ILP per a protegir el Montseny

La Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, conjuntament amb Depana, SEO/BirdLife i Ecologistes en Acció, han iniciat una campanya per aconseguir una proposta de Llei de protecció del Montseny, en forma d'Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

En aquests moments estan cercant persones per a que actuïn com a fedatàries. Les fedatàries són les persones que han de vetllar per l'autenticitat de les signatures que es recolliran per a la #ILPMontseny. Aquestes persones hauran d'assistir un dia laborable al Parlament de Catalunya per tal de ser nomenats oficialment. Si voleu ser fedatari/a de la #ILPMontseny envieu un correu ilp.montseny@gmail.com.

Ara fa tres anys, una sentència del Tribunal Suprem, entre altres negatius efectes, va deixar 1.700 hectàrees del Montseny desprotegides i en dubtosa situació la resta de l'emblemàtic espai. La inoperància de la Generalitat de Catalunya i Diputacions de Barcelona i Girona ha permès un increment de la degradació. El Montseny ha acumulat projectes especulatius diversos: urbanístics, extractius, infraestructurals i turístics. Aquests projectes posen en risc els corredors biològics existents, la conservació de les espècies protegides i els mateixos recursos ambientals d'aquest espai natural. Espècies emblemàtiques úniques, com el tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), estan en perill greu d'extinció.

Per tot plegat, es busca protegir el Montseny amb una llei de tot tipus de polítiques especulatives i d'infraestructures injustificades, que comprometen, encara més, el futur del Parc, ja prou difícil davant l'escenari d'emergència climàtica que vivim. L'aprovació d'aquesta llei comportaria una normativa que realment el protegís.

La iniciativa s'exerceix mitjançant la presentació a la Mesa del Parlament d'una proposició de llei, que ha de comptar, com a mínim, amb el suport de 50.000 signatures físiques degudament autentificades. El primer pas per aconseguir les signatures necessàries, consisteix en el nomenament de les persones que actuaran com a fedatàries en el procediment de recollida de signatures, és a dir: les persones que donaran fe que les dades i signatures recollides són autèntiques.

Si voleu ser fedatari/a de la #ILPMontseny envieu un correu a ilp.montseny@gmail.com.