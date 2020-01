Els moviments pel clima reclamen a Barcelona que redueixi les emissions de gasos d'efecte hivernacle un 7,6%

Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica i Rebel·lió i Extinció Barcelona reclamen en un comunicat conjunt a l'Ajuntament de Barcelona una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del 7,6% el 2023 tal i com exposen que demana l'últim informe de l'ONU.

Unes hores abans que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presideixi l'acte de declaració d'emergència climàtica reclamen el càlcul de reducció d'emissions de GEH que assolirà cada actuació concreta, el seu calendari i pressupost. També demanen la creació d'un comitè independent encarregat de fer el seguiment de l'aplicació de les mesures i els seus resultats en la reducció d'emissions cada mig any conformat per experts científics independents i ciutadans.

En un comunicat conjunt també insten el consistori a treballar amb el govern espanyol per "aturar les ampliacions" del port i l'aeroport, que calculen que generen 12,9 milions de tones anuals de CO2. Les entitats consideren l'ampliació de les línies de vol i les rutes marítimes com una "demanda urgent i imprescindible, més enllà d'un pla de reducció global d'emissions d'ambdues infraestructures". En relació a l'estudi per eliminar els vols curts que tenen alternativa ferroviària demanen que sigui el govern de Barcelona qui elabori aquest estudi en el cas que en dos mesos no hi hagi resposta de la resta d'administracions.

Pel que fa a les actuacions relacionades amb el port apunten que es tracta de mesures que "fa anys que estan sobre la taula o en plans aprovats, com els accessos ferroviaris o l'electrificació, o altres són actuacions que tindran un escàs impacte en la reducció d'emissions". Per això demanen aturar les ampliacions previstes, la tercera terminal de contenidors i les dues terminals de creuers de gran capacitat. També reclamen la definició d'un pla de reducció de rutes de transport marítim, prioritàriament creuers.

Les entitats climàtiques esperen conèixer aquest dimecres les actuacions que el govern municipal executarà per a la reducció dràstica dels vehicles motoritzats, que consideren responsable del 40% dels gasos d'efecte hivernacle que s'imputen a la ciutat. En aquest punt els moviments reclamen l'aplicació d'una taxa anticontaminació o peatge urbà gratuïta a turismes amb tres o més ocupants i persones amb mobilitat reduïda. Reclamen que se superin les polítiques de renovació, com és el cas de la Zona de Baixes Emissions, i s'apliqui una mesura efectiva de reducció dràstica de vehicles.