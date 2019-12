Barcelona ajorna fins al primer trimestre del 2020 l'adjudicació de llicències per a motos i bicis d'ús compartit

L'Ajuntament de Barcelona ha ajornat fins al primer trimestre del 2020 l'adjudicació de llicències per a motos i bicis d'ús compartit. El període presentació i admissió de sol·licituds per a les llicències es va iniciar a l'octubre amb la previsió de finalitzar el procés a finals d'any.

No obstant això, el consistori barceloní s'ha vist obligat a ampliar aquest termini de presentació de documentació i esmenes ja que "en un nombre elevat de casos" s'han hagut de fer requeriments de més detalls a les empreses sol·licitants. En total, l'Ajuntament de Barcelona preveu atorgar 3.975 llicències per a bicicletes i 6.958 permisos per a motocicletes, una xifra considerada totalment "insuficient" per a la companyia de motos elèctriques compartides Cooltra, que estima que la xifra adequada s'hauria d'aproximar a les 10.000 a la capital catalana.

De les 6.958 llicències per a motos, un màxim de 2.319 es podran adjudicar a una mateixa persona o empresa. Cada llicència tindrà una vigència inicial de 3 anys i es podrà prorrogar per un any més a criteri de l'Ajuntament de Barcelona, prèvia petició del titular. "El nombre total de llicències a la ciutat serà revisat cada any tal com preveu la normativa per poder fer els ajustos necessaris, d'acord amb la capacitat de l'espai públic per absorbir aquesta tipologia de mobilitat", ha ressaltat el consistori. L'atorgament de la llicència anirà condicionat al pagament de la taxa municipal corresponent prevista a l’Ordenança Fiscal 3.10 que per a l'any 2019 es va fixar en 71,51 euros anuals i per vehicle.



Els vehicles amb llicència hauran de disposar d'un número d'identificació únic i visible per a cada vehicle i estar matriculats o registrats d'acord amb la normativa vigent. L'Ajuntament de Barcelona a banda d'actuar en el cas de no compliment dels deures i obligacions, també podrà: comissar vehicles si, extingida la llicència, la persona titular continua fent ús de l’espai públic; revocar la llicència abans de la finalització del seu termini si la persona titular no en fa ús durant un període superior a 20 dies; o revocar la llicència abans de la finalització si ho justifiquen circumstàncies d'interès públic.



Les sancions per incompliment de les condicions d'ús de l'espai públic seran de 450,76 euros. En cas d'incompliment a més també es podrà procedir a la confiscació de la garantia, que s'estableix en un 10% de l'import de la taxa pel conjunt dels vehicles. Els operadors de motos d'ús compartit que aconsegueixin la llicència s'han d'adherir a un Codi de Bones Pràctiques per garantir una mobilitat segura i sostenible dels seus vehicles.