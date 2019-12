Unió de Pagesos demana als consumidors que exigeixin el dret a estar informats sobre l'origen del producte a l'hora de comprar carn de xai i de cabrit

Unió de Pagesos denuncia que molts punts de venda no ofereixen informació als consumidors sobre el país de procedència de la carn de xai i de cabrit, tot i que és d'obligat compliment per normativa comunitària des del 2015. Per aquest motiu, el sindicat demana als consumidors que exerceixin el dret d'exigir aquesta informació per poder escollir el producte i la qualitat de la carn respecte a d'altres importades.

Per al sindicat, el consum de proximitat és una aposta per la sostenibilitat mediambiental i econòmica de les zones rurals. En el cas de la carn d'oví i de cabrum, aquest fet cobra una importància especial, tenint en compte la situació de crisi que des de fa uns anys pateix aquest sector, tan necessari per al manteniment de l'equilibri territorial.



Unió de Pagesos recorda que l'Agència Catalana de Consum, a petició del sindicat, portarà a terme durant tot l'any 2020 una campanya d'inspecció sobre l'etiquetatge de la carn d'oví, de cabrum i de boví per combatre l'alta taxa d'incompliment de la normativa actual per a la identificació d'aquest producte.