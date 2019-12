Entre l'alegria, la crítica i la incertesa: les reaccions de municipis de la Costa Brava al pla director del litoral

El pla director que protegeix el litoral de la Costa Brava, i que impedeix la construcció de fins a 15.037 nous habitatges arran de mar, ja genera les primeres reaccions dels municipis. En espera d'analitzar el document amb detall, a la sortida de la comissió extraordinària d'Urbanisme, alcaldes i regidors d'alguns dels 22 pobles afectats han expressat quina sensació els deixa el nou pla. De l'alegria a la crítica, passant per la incertesa. Les alcaldesses de Tossa de Mar (Selva) i Begur (Baix Empordà) ja celebren d'entrada que s'esborrin definitivament del mapa les urbanitzacions previstes a Cala Morisca o a Aiguafreda.

A Lloret de Mar (Selva), el seu regidor d'Urbanisme avala el pla de protecció, perquè diu que era necessari, i ja avança que si hi presenten al·legacions es farà "amb sentit comú". I a l'altre costat de la balança, El Port de la Selva (Alt Empordà) critica obertament que no troba "just" el criteri d'Urbanisme. “Teníem 22 malalts, alguns amb càncer però d'altres amb un refredat; i a tots se'ns ha aplicat quimioteràpia”, diu el tinent d'alcalde Roger Pinart, fent un símil entre l'urbanisme i la medicina.

El Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Girona –nom amb què s'ha batejat el document- ja és un fet. La Comissió d'Urbanisme extraordinària que l'ha aprovat inicialment ha durat cap a tres hores. S'ha celebrat a l'Auditori Josep Irla de la Delegació del Govern i ha comptat amb l'assistència tant d'alcaldes com de regidors dels municipis afectats.

En total, el pla director n'abasta fins a 22. Tots ells, en major o menor mesura, en resulten afectats. Bé sigui perquè dins el seu terme hi ha algun dels 91 sectors que desclassifiquen, perquè en tenen alguns dels 50 que es modifiquen o bé perquè, a partir d'ara, els consistoris hauran de cenyir-se a la nova normativa d'integració paisatgística a l'hora de tirar endavant noves promocions.

En espera d'analitzar la documentació amb detall, alguns dels alcaldes i regidors assistents sí que han expressat quina és la primera sensació que els deixa el nou pla. L'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom, no amagava la seva satisfacció. “Estem molt contents, perquè Cala Morisca es desclassifica; aquest era un sector crònic, on fa molts anys que s'hauria d'haver impedit construir-hi”, ha assegurat Colom.

“En definitiva, el pla ens posiciona allà on volíem: preservar el litoral i que la Costa Brava sigui la que ens mereixem tots”, hi ha afegit. A Tossa, a més d'impedir fer 122 habitatges a Cala Morisca, el pla també esborra del mapa una futura urbanització de 30 habitatges al sector de Pola Giverola. L'alcaldessa, a més, també ha agraït que la Generalitat exoneri els ajuntaments de possibles responsabilitats patrimonials. “Ha quedat clar que els municipis no hi tindrem res a veure, perquè aquesta era una amenaça que teníem a sobre”, ha dit Imma Colom.

“Ens dona tranquil·litat”

L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, ha assegurat que el pla director els dona “tranquil·litat”. Sobretot, a l'hora de preservar l'entorn. “Hi haurà aquells que estaran contents i aquells altres que estaran descontents; però nosaltres ens mantindrem al nostre lloc i l'acatarem”, ha afirmat. Selva, a més, també ha dit que el pla de protecció del litoral marcarà “molt” el desenvolupament del municipi, perquè Begur revisarà el seu pla general atenent a les directrius fixades per Urbanisme.

En espera de tenir la documentació al detall, Maite Selva sí que ha agraït que Urbanisme hagi desclassificat del tot el sector d'Aiguafreda (on s'hi podien projectar fins a 374 habitatges). "Era una de les zones amb més problemàtica", ha subratllat. Tot i que el projectes de Sa Riera Living –on ja s'hi fa obra- i l'antiga pedrera de S'Antiga puguin tirar endavant, Selva ha reiterat que l'Ajuntament complirà les directrius que marca el pla. De fet, el document redueix a més de la meitat els futurs habitatges que es podrien fer al municipi (passant de 1.207 a 521).

“No ens sembla just”

A l'altre costat de la balança, el de la crítica, és on s'ha situat El Port de la Selva. En aquest municipi, el pla director desclassifica cinc sectors, que sumaven 156 habitatges (entre els quals, la zona de la carretera de Cadaqués i els sectors de Perabeua i el Port de la Vall). A més, també se'n modifica el desenvolupament urbanístic de sis més. En total, dels 996 habitatges que es podrien construir al poble, el pla en permet 782. El tinent d'alcalde d'El Port de la Selva, Roger Pinart, lamenta però que el municipi des de sempre ja ha estat “reduccionista” amb el seu creixement. I critica que el criteri que ha aplicat la Generalitat no els sembla “just”.

“Creiem que a la Costa Brava teníem 22 malalts, alguns dels quals amb càncer, però d'altres tan sols amb un refredat; però se'ns ha acabat aplicant quimioteràpia a tots i no hi estem d'acord”, ha dit Pinart, fent un símil entre l'urbanisme i la medicina. A més, el tinent d'alcalde d'El Port de la Selva també ha criticat que al poble “no hi ha ni grans promotors ni fons d'inversió”, sinó que la majoria de promocions les tiren endavant “veïns o estiuejants que han posat una part del seu capital per comprar terrenys” i que “compleixen les regles”.

“I ara, el mateix Departament de Territori que ens omple el mar d'amarratges i barquetes ens diu que això no val; no ens sembla just i sortirem a defensar-ho tot”, ha subratllat Pinart, avançant que des de consistori presentaran sí o sí al·legacions al pla.

“Necessari i amb sentit comú”

Per últim, el regidor d'Urbanisme de Lloret de Mar, Albert Robert, valora el document com a “molt positiu”, perquè era necessari “protegir el nostre sistema costaner”. De moment, però, es mostra caut sobre quina serà la resposta de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Al municipi, el pla director desclassifica sis sectors, en modifica dos mes i redueix els futurs creixements de 2.880 a 1.043 habitatges.

Robert explica que els sectors que ara es blinden són a segona línia de mar i que per tant, no toquen la costa. “Hem de parlar amb els tècnics i si cal, es presentaran al·legacions; però sempre atenent al sentit comú, perquè entenem que cal preservar el litoral i que el pla director s'ha fet per al bé de la Costa Brava”, conclou el regidor d'Urbanisme de Lloret.