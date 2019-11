El Síndic alerta de les “sonades i espectaculars” deficiències als plans d'emergència nuclear a Ascó i Vandellós

El Síndic de Greuges ha presentat l'informe de deficiències en seguretat nuclear de la zona d'Ascó i Vandellòs. Rafel Ribó ha qualificat les mancances de "sonades i espectaculars" i ha posat exemples dels anacronismes que plantegen el PENTA (Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona) i els PANEM (els plans municipals). Les emergències encara es comuniquen per FAX per ordinador, hi ha una extensa zona a tocar de les plantes sense cap cobertura de telefonia mòbil o municipis sense megafonia. Tampoc es fan simulacions de les evacuacions perquè la població estigui avesada i preparada. El Síndic proposa crear un òrgan de coordinació, actualitzar el PENTA a les directives europees (l'última revisió és de 2009) i millorar les carreteres i els trens.

Una de les principals recomanacions de l'informe del Síndic és la creació d'un òrgan de coordinació format pels municipis afectats, les institucions supramunicipals, les empreses privades explotadores de les centrals, el govern de l'estat espanyol i el Govern de la Generalitat.

“És un anacronisme que això estigui sota l'exclusiva garantia i guarda del Consejo de Seguredad Nuclear (CSN) i la subdelegació del govern espanyol a Tarragona”, ha criticat Ribó. La competència en matèria d'emergències nuclears és de l'Estat i l'ha d'exercir la delegació del govern espanyol a Catalunya. Ribó ha explicat que la Generalitat té competències exclusives en matèria de Protecció Civil, d'acord amb l'article 132 de l'Estatut “però sembla que hi ha un mur” entre ambdues competències exclusives i ha recordat que el Govern hi hauria de participar en l'àmbit com la Salut, Trànsit, mitjans de comunicació i molts d'altres.

Després de l'actuació d'ofici que va obrir el juliol passat, el Síndic requereix que el PLABEN (Pla Bàsic d'Emergència Nuclear, del 2004) i el PENTA s'adaptin a les noves directives europees, on es tenen en compte aspectes apresos en l'accident nuclear del Japó, a Fukushima. L'última revisió del PENTA és del 2009. Molts pobles tampoc tenen un pla municipal. "Les deficiències constatades són molt sonades, i no és ironia. Demostrem que estem molt lluny de complir amb els requisits mínims que caldria", ha apuntat Ribó.

L'annex de l'informe recull desenes de mancances a 22 municipis. Afecten a les comunicacions, a les infraestructures, al suport tècnic, a la posada al dia dels plans d'emergències, a la megafonia –aquest dies es revisada per la subdelegació del govern espanyol-, a la distribució de les pastilles de iode, als vehicles d'evacuació, al manteniment de les estacions de descontaminació, a la formació del personal municipal, a la informació a la ciutadania, a la revisió de la limitació territorial i un llarg etcètera, com ha detallat el Síndic.

“Sembla un acudit però no ho és. Encara es comuniquen les emergències per FAX, a través d'ordinador, a més. Si no està l'ordinador obert no s'adonarien que es comunica una alerta. Tampoc és un acudit que hi ha nuclis poblats del territori on no hi ha la més mínima cobertura de telefonia mòbil –com passa a bona part del terme de Maials, entre d'altres-. Per tant, no hi ha forma humana, moderna i ràpida de fer un avís a la població”, ha exemplificat Ribó.

En aquest sentit, el Síndic requereix al Parlament que la telefonia mòbil sigui considerada un servei bàsic i que s'estableixin convenis amb les operadores per solucionar-ho. "És una condició prèvia per complir amb quelcom tan elemental com l'avís a la població i no val que refusin posar un repetidor perquè no hi ha prou usuaris", ha exigit.

El Síndic de Greuges ha visitat minuciosament la zona i reclama també una solució immediata per a les carreteres i la línia fèrria. “És una escàndol el funcionament de les línies R-15 i R-16. He constatat, fent-ne ús, les demores inacceptables que pateixen els trens”, ha explicat.

També es recomana un pla de millora de les carreteres ja que la C-12 es convertiria en un coll d'ampolla si calgués fer una evacuació, així com de les pistes designades per a les emergències. S'assenyala en l'informe que els vehicles assignats per a l'evacuació estan a una distància que podrien provocar “un efecte fugida” enlloc d'una aproximació als llocs on cal anar, i que cal distribuir díptics i cartells amb informació sobre com actuar per a la població. Com es fa la zona química de Tarragona, també s'han de dur a terme simulacres periòdics. “Tothom qui he consultat no recorda l'últim que es va fer”, ha apuntat Ribó.

Per últim, el Síndic aposta per revisar el sistema de subvencions, dels beneficiaris, la dotació, el procediment de concessió i el caràcter, i la diferenciació per zones, així com un replantejament de les delimitades com a zona 1 – a 10 quilòmetres de les plantes- i la zona 2 - entre 10 quilòmetres i 30 quilòmetres- "Es van adaptar milles a quilòmetres", ha criticat el Síndic. Ribó creu que en un any es podrien aplicar totes les mesures necessàries.

Missatge per a la subdelegació a Tarragona

Ribó ha celebrat que la subdelegació del Govern a Tarragona hagi reaccionat, anticipant-se a la presentació de l'informe, anunciant aquest dimecres, millores en la megafonia dels municipis de la zona nuclear, i activant una simulació del pla PENTA. "Benvinguda sigui aquesta notícia però que d'aquí no en surti només un gra de sorra, sinó un tractament seriós d'aquesta problemàtica", ha demanat.