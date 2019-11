Quatre noves organitzacions s'adhereixen al programa d'acords voluntaris per a la reducció de CO2

Quatre noves organitzacions s'han adherit en les darreres setmanes al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat. Ja són 173 les que formen part del programa després de les incorporacions de Caixa d'Enginyers, Sorea, Ingeniería magnética aplicada i el fabricant d'aglomerat asfàltic Pabasaeurasfalt.

Aquests acords voluntaris són un segell de qualitat que poden obtenir empreses i institucions que acreditin un compromís ferm per a la reducció d'aquests gasos. Han d'elaborar cada any un inventari d'emissions i plantejar i implantar mesures per reduir-les.

Les noves adhesions tenen tres mesos per presentar el primer inventari i les mesures que portaran a terme per reduir les seves emissions. El programa va néixer a mitjans del 2010. La majoria de les empreses adherides han optat per accions encaminades a la reducció del consum energètic.



La tipologia de les organitzacions adherides al programa és molt variada. L’empresa privada és la més representada, al voltant del 70% del total. La segueixen les entitats de l’administració pública, amb aproximadament el 15%, i les organitzacions sense ànim de lucre i altres tipus d’organització, com els consorcis. Des d’un punt de vista sectorial, la posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a qüestions ambientals, juntament amb la indústria. De la indústria, els principals sectors representats són l’alimentari i el metal·lúrgic.



Altres sectors compromesos amb els acords voluntaris són l’administració pública, les organitzacions de logística i les entitats amb finalitats socials i d’educació i salut.