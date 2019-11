L'Expoelectric situa Barcelona en la capital europea de la mobilitat sostenible

Amb més de 50 expositors i 150 models de vehicles, la novena edició de l'Expoelectric, que se celebra aquest cap de setmana a la ciutat comtal, situa Barcelona en la capital de la mobilitat sostenible del sud d'Europa. Expoelectric es defineix com el punt de trobada del vehicle elèctric i les energies renovables.

El seu director, Ramon Caus, ha assegurat a l'ACN que l'objectiu de la fira és apropar la mobilitat elèctrica a la ciutadania, i ha afegit que aquest tipus de vehicle "ha deixat de ser el futur i s'ha convertit en present". Malgrat el creixent interès, el sector continua amb reptes importants com, per exemple, la millora de la xarxa de punts de recàrrega. En aquest sentit, la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha anunciat una inversió de 8 MEUR, a partir del 2020, en la instal•lació de punts de recàrrega per a particulars.