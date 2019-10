Solsona ofereix bus gratuït als seus alumnes de primària

Amb poc més de 9.000 habitants, Solsona és una ciutat relativament petita i la gent acostuma a fer ús del transport privat pels seus desplaçaments diaris. Ara però, el Consell Comarcal i l'Ajuntament s'han proposat incentivar l'ús del transport públic entre els més menuts i, amb aquesta finalitat, han posat en marxa una prova pilot perquè tots els alumnes de primària de la ciutat puguin anar a l'escola amb l'autobús interurbà.

Una persona adulta recull els infants a la parada i se'n responsabilitza durant el trajecte fins que un mestre els recull a la porta de l'escola. El servei és totalment gratuït i caldrà veure la resposta per decidir si s'allarga o no. De moment, hi participen una quinzena d'alumnes.

Són tres quarts de nou del matí, i el bus interurbà de Solsona recull un grup de nens de l'escola El Vinyet. Els seus pares els deixen a l'autocar, i el Pep Boix, tècnic municipal, els apunta en una llista per tenir-ne constància. Ell serà qui vetlli pels menors fins a la porta de l'escola, on un mestre del centre els recollirà. Fins ara, els alumnes que en fan ús tenen entre tres i dotze anys, i van a les escoles Setelsis i El Vinyet.



D'aquesta manera, s'ha evitat que alguns d'aquests menors vagin al seu centre escolar amb vehicle privat i, a més, s'ha aprofitat un servei que ja existeix, però que a Solsona està infrautilitzat. Així ho ha explicat a l'ACN el seu responsable, Pep Moix, qui ha assegurat que, en aquesta ciutat, la gent està molt acostumada a fer els trajectes en cotxe. Segons ha dit, a banda de facilitar-los l'arribada al centre escolar, la iniciativa també serveix per "fomentar" la importància de l'ús del transport públic.



De moment, la prova s'allargarà fins a finals d'any i, llavors, caldrà valorar si es dona continuïtat o no en funció del seu èxit.