Alumnes de Deltebre assumeixen rols de pescadors, pescaters o biòlegs per aprendre sobre pesca sostenible

Ensenyar arts de pesca sostenible i aprendre a estimar i respectar el mar són els eixos dels tallers que el GALP Mar de l'Ebre (Grup d'Acció Local de Pesca) ha preparat per alumnes dels set municipis de la costa ebrenca.

Els primers en immergir-se en aquesta experiència són aquest dilluns els alumnes de Deltebre, de l'escola l'Assumpció i de Riumar. A través de quatre tallers, es converteixen en quadrilla de pescadors, aprenen les diferents arts tradicionals de pesca, repassen la cadena tròfica del peix, les marques comercials i pugen al vaixell a través de la realitat virtual, l'experiència més aplaudida per tots. El projecte no descarta despertar alguna vocació i ensenyar que la pesca i el mar no entenen de sexismes.

Les escoles de l'Assumpció i de Riumar de Deltebre (Baix Ebre) han estrenat aquest dilluns una nova activitat educativa i lúdica sobre la pesca marítima que impulsa el GALP Mar de l'Ebre. Es tracta de quatre tallers que "sensibilitzen" els nens i les nenes sobre la necessitat de pescar de forma sostenible. Aprenen les arts de pesca tradicional, convertint-se en petits patrons i mariners, també repassen les principals espècies de peix i marisc que es comercialitzen, les talles mínimes que s'exigeix per no afectar el recurs pesquer i la necessitat de prevenir i gestionar els residus que acaben a la mar.



Justament la lliçó més ben apresa de tots els menuts és la consciència sobre l'emergència climàtica que afecta el planeta. "Venen molt preparats i estan mentalitzat amb els residus. Venen amb carmanyoles i ampolles d'acer inoxidable. Els professors estan fent una gran tasca", ha destacat el pescador Salvador Manera, creador d'aquesta experiència. Aquest salt generacional esperançador també es percep en el treball que fan les escoles en relació a les "intel·ligències emocionals". "Teniu una pescadora a Sant Carles de la Ràpita, la Maribel. La meva filla també ho és. És gent jove que creix i vol ser pescador. Els nens que s'estimen el mar ja es veu que seran biòlegs o pescadors però volen estar mar perquè se l'estimen", ha apuntat Manera.



"M'agrada molt a mi la pesca", ha explicat Xavier Bertomeu, alumne de 10 anys de l'escola l'Assumpció. "M'agrada pescar amb canya però també és veritat que perdo la paciència i m'enrabio", s'ha sincerat. "M'ha sorprès molt la pesca amb llum. No sé com els peixos poden identificar les bombolles", ha destacat el petit. Al Xavier, com a la majoria dels seus companys, la proposta que més l'ha emocionat han estat les ulleres de realitat virtual que han pogut provar per viure des de dalt d'un vaixell com pesquen els mariners. "Està molt ben pensada perquè permet l'experiència d'estar al vaixell de manera real i autèntica. És una pantalla i tot allò que sigui una pantalla, als nens els torna bojos", ha assenyalat Manera.



Els tallers es portaran als set municipis de la costa ebrenca. "Els xiquets i xiquetes coneixen la realitat del sector pesquer a casa nostra perquè estem acostumats que ens posen el peix al plat i no sabem quina feina fan els nostres pescadors", ha dit Joan Alginet, gerent del GALP Mar de l'Ebre.