Les dones autònomes jubilades a Catalunya cobren un 27% menys que els homes

C/ Pau Casals 1, 2n 08692 Puig-reig. Puig-Reig

L'any passat, hi havia a Catalunya 317.627 pensions en el règim d'autònoms, el 68,3% de jubilació. La pensió mitjana del règim d'autònoms l'any passat era de 691,5 euros, un 37,7% més baixa que en el règim general, de 1.10,3 euros.

Segons el CTESC, les diferències "s'expliquen en gran mesura com el resultat de la diferent participació en el mercat de treball de dones i homes, sobretot de les dones de més edat, amb trajectòries laborals més irregulars i, per tant, cotitzacions més baixes".

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació