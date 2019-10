Barcelona reuneix entitats i associacions ecologistes per preparar-se per la declaració de l'emergència climàtica

L'Ajuntament de Barcelona, entitats i associacions pel clima s'han reunit aquest dijous per debatre l'estratègia de ciutat per fer front a l'emergència climàtica que es declararà a partir de l'any que ve. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, espera arribar a “grans consensos” amb tots els actors i sectors per poder fer una declaració “que interpel·li a tota la societat”.

Segons ha explicat Badia en declaracions als mitjans, l'objectiu del consistori és que la declaració que finalment s'acordi plantegi reptes de ciutat que “hauran de tocar competències estatals i de la Generalitat”. En aquest sentit, ha apuntat com a exemple que es volen tocar aspectes relacionats amb el port o l'aeroport i per això, ha dit, cal que la veu de la ciutadania sigui “nítida i clara”.

Prèviament a la primera sessió participativa d'aquest dijous, algunes entitats com Fridays for Future ja han advertit a l'Ajuntament a través d'un comunicat del risc que en aquestes sessions es “delegui” en les associacions la responsabilitat d'impulsar mesures. Preguntat per aquesta qüestió, Eloi Badia ha assegurat que no “deleguen” en les entitats sinó que busquen “un consens”. “La participació de tots els actors és imprescindible”, ha conclòs.

Calendari de sessions

Després de la constitució de la Taula per l'Emergència al juliol, el consistori busca ara definir les mesures que s'implementaran a partir de l'1 de gener, dia en què es declararà l'emergència climàtica i entrarà en vigor la Zona de Baixes Emissions que prohibirà que els cotxes més contaminants circulin per la ciutat.

En la primera sessió participativa d'aquest tarda, que ha començat a dos quarts de sis i té previst durar fins a les vuit, les entitats s'han repartit en grups per abordar àmbits estratègics com el cicle de l'aigua, els espais verds o la generació d'energia renovable, entre altres.

S'han posat sobre la taula idees com l'optimització de l'ús d'aigua subterrània, la promoció de l'ús d'aigües pluvials o aprofitar i mantenir els serveis ambientals que aporta el litoral i el mar per combatre el canvi climàtic. Per altra banda també s'ha proposat aconseguir 1,6 quilòmetres quadrats més de verd i preservar les espècies vulnerables al canvi climàtic.

Sobre les renovables, s'ha plantejat impulsar instal·lacions que generin energia d'aquest tipus en espais públics i privats. A més, els assistents també han debatut sobre la sobirania alimentària i han fet èmfasi en el fet de posar en valor els productes de proximitat i ecològics perquè contribueixin a millorar la qualitat de vida de la població però també la preservació del medi. Tot plegat s'ha fet en diverses aules de l'Institut Montserrat, a Sant Gervasi.

En les pròximes sessions participatives del 17 d'octubre i el 7 de novembre s'abordaran altres àmbits estratègics com les emissions i la salut, l'urbanisme sostenible, la rehabilitació d'edificis o el residu zero. En la darrera sessió, agendada pel 28 de novembre, es preveu ja dissenyar una proposta de Declaració d'Emergència Climàtica que reculli les aportacions fetes pels moviments pel clima. Per a Eloi Badia la declaració serà "un pas més" però ha recordat que el consistori no parteix de zero perquè té el Pla Clima 2018-2030.