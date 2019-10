Barcelona exigeix a Endesa la condonació del deute de famílies vulnerables davant “l'amenaça” de talls

L'Ajuntament de Barcelona exigeix a Endesa la condonació del deute acumulat per les famílies vulnerables des de l'any 2015. Davant "l'amenaça" de la companyia de fer talls a partir de l'1 d'octubre, el ple ha aprovat aquest dilluns una declaració institucional on també insta el Govern de la Generalitat a "prendre el lideratge polític" en la defensa dels drets energètics treballant "de manera transversal" per fer complir la llei 24/2015.

A més, es fa una crida a totes les administracions competents perquè utilitzin les vies sancionadores "de manera contundent" si Endesa realitza talls a llars vulnerables. La declaració ha comptat amb el suport de BComú, PSC, ERC, JxCat i PP.

La portaveu de l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano, ha celebrat “l’amplíssima majoria” que ha donat suport a la declaració. “Volem un posicionament unitari del món municipal perquè no cedeixin al xantatge d’Endesa”, ha afirmat en declaracions als mitjans després del ple.

Campuzano ha recordat que “demà és un dia crucial perquè segons les amenaces Endesa podria començar a tallar el subministrament”. “No tolerarem cap tall il·legal i per això demanem a les institucions que actuin amb contundència”, ha conclòs recordant que amb la declaració Barcelona se suma a municipis com Lleida, Manresa, Reus o Badalona.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat la retirada de les “amenaces” per part d’Endesa i ha advertit que el consistori actuarà amb expedients sancionadors si hi ha talls “que la llei no permet”. “Ho farem massivament”, ha avisat. El tinent d’alcaldia Jaume Collboni (PSC) ha considerat inadmissible que no es compleixi amb la llei i també ha afirmat que la resposta “serà ferma” si això passa.

El regidor d’ERC Ernest Maragall ha assenyalat que estem davant d’un “pols” entre “el poder democràtic i l’econòmic” i ha exigit a la corporació elèctrica “el ple compromís amb les famílies”. Per la seva banda, Elsa Artadi (JxCat) ha considerat que és “absolutament intolerable que una empresa es pensi que pot amenaçar la ciutadania més vulnerable”. Al seu torn, el regidor popular Josep Bou ha expressat el seu suport a la declaració i ha demanat a Endesa que demostri “que té cor”.

Cs i Barcelona pel Canvi no s’hi sumen

Els grups que no s’han sumat al text han estat Ciutadans i Barcelona pel Canvi. Mentre que el grup de Valls ha rebutjat donar explicacions, des de la formació taronja Marilén Barceló ha criticat que la declaració pretenia “delegar la responsabilitat” del subministrament elèctric a les empreses.

En aquest sentit, ha demanat que les administracions “haurien de seure, dialogar, negociar i pactar i no culpar els altres” perquè la “solució al problema” és “signar un conveni on quedi clar quin percentatge paga cada part del deute actual i el futur”.