L'Associació d'Usuaris Financers: “La banca ens aboca als tribunals, és irresponsable i antisistema”

L'Associació d'Usuaris Financers (ASUFIN) critica en una entrevista amb l'ACN que el sector bancari és "irresponsable" i "antisistema" per "abocar" els ciutadans als tribunals en casos d'abusos a les hipoteques. "Com a consumidors tenim dret a que la banca sigui més responsable i arribi a acords amb els clients", assegura la presidenta d'ASUFIN, Patrícia Suárez.

La cara visible de l'associació d'usuaris financers denuncia que "tot l'Estat està pagant" els judicis, que costen de mitjana uns 3.000 euros, i a més a més saturen el sistema. De fet, Suárez avisa que si la propera sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'IRPH dona la raó als consumidors s'obrirà una nova "crisi judicial com la de les clàusules sòl".

En aquest sentit, Suárez recorda que els jutjats "ja estan saturats avui" i "no estan preparats" per fer front a una nova onada de reclamacions, ara per l'IRPH. La presidenta d'ASUFIN veu amb bons ulls les iniciatives de jutges i institucions d'advocats per promoure "pactes exprés" entre banca i clients en casos de conflicte per mirar d'agilitzar la situació, però lamenta que només s'apliquin en casos de costos.

La presidenta d'ASUFIN vol ser "prudent" sobre la propera sentència de Luxemburg sobre l'IRPH, però confia que es confirmi l'opinió de l'advocat general, que donava la raó a l'associació i declarava que el tipus podia considerar-se abusiu. Segons els seus càlculs, una sentència contrària a la banca podria costar a les entitats uns 25.000 milions d'euros, sense comptar interessos i costos judicials.

Suárez critica que l'associació de banca faci "trampa" al dir que en qualsevol cas la situació s'haurà d'acabar esclarint individualment als jutjats espanyols. "Quan diuen que jugarem el partit a casa, què volen dir? Que tenen més mà aquí que a Europa? S'ha demostrat que els consumidors defensen els seus drets", afirma.

La presidenta d'ASUFIN creu que intentar demostrar, a més, que els bancs van informar degudament als consumidors sobre l'IRPH "costa de creure". "És impossible que un consumidor en plenes capacitats decideixi que contractarà l'IRPH tot i ser més car", destaca. Preguntada sobre si la crisi immobiliària i els casos judicials que els consumidors han guanyat contra la banca han ajudat a augmentar l'esperit crític entre la ciutadania, Suárez respon que sí, però encara veu feina a fer.

"La gent entra al banc d'una altra manera, amb un esperit més crític, però en temes de finançament acostumen a conformar-se", admet. Així, creu que encara hi ha "por" a no rebre un possible préstec o hipoteca. "Això ha de canviar", afirma, demanant ser conscients que els bancs presten "diners dels depositants, i tots ho som".

“Esquerdes” a la nova llei

Suárez afirma que la nova normativa sobre el crèdit immobiliari impulsada pel govern espanyol és un pas endavant perquè obliga a donar més informació als clients i exigeix que el notari comprovi que, abans de signar, entén i està informat de tot. "Se suposa que hi ha d'haver més transparència", diu la presidenta d'ASUFIN, que tot i això detecta "esquerdes" a la llei.

En aquest sentit, diu que tot i que es retiren les clàusules sòl, es permet la clàusula zero, que vol dir que no es pot baixar del tipus 0. "Això és una clàusula abusiva per llei. D'aquí a res ens cobraran per tenir dipòsits, però en canvi de la hipoteca no ens restaran de la quota", afirma, en referència als tipus negatius.

Suárez també alerta contra els bancs que ofereix una taxació gratuïta, quan les entitats han d'acceptar la que hagi fet el client. "Una hipoteca són 20-30 anys, no et deixis atrapar pel caramelet de 200 euros de la taxació", conclou.