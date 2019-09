L’Agència Catalana del Consum esdevé organisme acreditat de la UE per resoldre reclamacions de consum transfrontereres

Amb la incorporació de l’ACC com a membre de ple dret d’aquesta xarxa europea, l’organisme esdevindrà referent internacional, no només per als consumidors sinó també per a les empreses i organismes, en la resolució de conflictes de consum mitjançant la mediació i/o l’arbitratge. Així mateix, millorarà la interlocució i la col·laboració de l’Agència amb altres organismes, tant europeus com internacionals, de gestió de sistemes de resolució de conflictes de consum.

L’Agència Catalana del Consum (ACC), dependent del Departament d’Empresa i Coneixement, ha esdevingut organisme acreditat de la UE per resoldre reclamacions de consum transfrontereres. La directora de l’Agència Catalana del Consum, Beth Abad, ha viatjat a Guimaraes (Portugal) en el marc dels primers contactes de l’Agència com a organisme de resolució alternativa de conflictes de consum (ADR), col·laborador amb l’European Consumer Center (ECC), en la resolució de reclamacions transfrontereres mitjançant la mediació i l’arbitratge de consum.

En aquest context de cooperació entre organismes de consum, la directora de l’ACC es va reunir aquest dijous a Portugal, amb la seva homòloga portuguesa, la directora general de Consum del Ministeri d’Economia de Portugal, Ana Catarina Fonseca, en la primera de les reunions de Catalunya com a membre de la xarxa.

Des de la seva creació, l’ACC és competent per resoldre reclamacions de consum per la via de la mediació entre consumidor i empresa i també mitjançant l’arbitratge, a través de la Secció de Consum Europeu i de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Amb aquesta acreditació de la UE, l’Agència podrà aplicar també aquest sistema de resolució de conflictes de consum a les reclamacions transfrontereres.

La tasca prèvia de l’ACC: 1.294 reclamacions transfrontereres al 2018

La Agència Catalana del Consum, dins l’àmbit de les seves competències, sempre ha donat resposta a les reclamacions dels consumidors catalans amb relació a l’adquisició de béns i serveis a empreses europees, i dels consumidors europeus que adquireixen béns o serveis a Catalunya.

L’any 2018, l’ACC va atendre 1.294 reclamacions, 21 consultes i 14 queixes de caràcter transfronterer. Pel que fa a les reclamacions (1.294), l’any passat van incrementar un 35% respecte el 2017. Per sectors, els serveis de transport aeri van ser el principal sector reclamat (729 reclamacions), un 48% més que al 2017, degut a les cancel·lacions massives de vols i les vagues de personal. En segon lloc, destaquen les reclamacions transfrontereres sobre serveis generals de consum —que inclou serveis turístics, comerç minorista, serveis immobiliaris o entrades per a espectacles— (amb 293 reclamacions, un 26% més que al 2017), vinculades al creixement de les compres per internet.

Per origen dels consumidor reclamant, l’ACC ha atès reclamacions de ciutadans de 30 nacionalitats diferents. Tot i que la majoria de les reclamacions transfrontereres ateses al 2018 —el 85,3%— van ser de catalans, el 3,2% eren reclamacions interposades per ciutadans francesos; l’1,23% per holandesos; l’1,15% per alemanys i espanyols, respectivament; i el 0,92% per andorrans. Pel que fa a la procedència de les empreses reclamades, el 41,57% eren irlandeses, el 16,53% catalanes, el 5,7% britàniques, el 4,32% xineses, el 4% holandeses, el 3,4% portugueses, el 3,1% alemanyes, el 2,7% espanyoles, el 2,4% luxemburgueses i el 2,1% franceses i italianes, respectivament.