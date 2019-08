Una aplicació t'ajuda a fer la compra per no generar residus

Amb cada compra al supermercat ―la fruita, les begudes, la carn, el sabó…― s'acumulen desenes d'envasos de plàstic que es podrien evitar. Aquests envasos acaben sovint al mar, a rius o a abocadors, i molts no arriben a ser reciclats mai. Amb la finalitat de minimitzar aquest impacte mediambiental, el moviment Residu Zero defensa deixar de consumir-ne. No obstant això, en el dia a dia frenètic de les ciutats, aconseguir-ho pot ser un veritable repte.

Per fer-ho una mica més senzill, el graduat de la UOC, Martí Morató, juntament altres d'emprenedors, ha creat una aplicació per a mòbils anomenada Go Zero Waste. A partir d'una llista de la compra i una ubicació, l'aplicació mostra en un mapa els comerços més pròxims en què l'usuari pot adquirir els productes que necessita a granel, de manera que evita el consum d'envasos de plàstic. Llançada el passat 8 de juny i disponible per a dispositius Android i iOS ―en aquest cas, des del 5 de juliol―, l'aplicació disposa d'una base de dades de més de 170 botigues de vint ciutats espanyoles, principalment a Barcelona. El mapa de comerços creix gràcies als usuaris mateixos, que els poden afegir des de l'aplicació.

“La gestió de residus és insuficient i la majoria no s'acaben reciclant. Una bossa de plàstic s'utilitza deu minuts, però té una vida de centenars d'anys. Estem omplint la Terra d'abocadors d'escombraries que ningú no recicla”, denuncia Morató. Per aquest motiu, per a Morató, la solució no és el reciclatge sinó reduir el consum. “Qui té el poder de decisió final és el client, i si decideix comprar de manera sostenible, les empreses començaran a pensar com poden oferir el producte de manera sostenible”, afirma.

Ell i la seva parella es van posar com a objectiu el 2018 fer la compra sense generar residus. «Vam veure que era factible, però que fora del nostre barri, Gràcia, ens costava molt trobar productes sense envasos», explica. Com que a internet no van trobar cap recurs que els ajudés, van decidir crear-ne un ells mateixos en forma d'aplicació.

La iniciativa es va finançar al gener mitjançant una campanya de micromecenatge a la plataforma Ulule, en la qual el grup Casa Ametller va tenir una participació clau. També ha estat finalista del programa SpinUOC, que proporciona assessorament i oportunitats de contactes a estudiants, graduats i treballadors de la UOC per als seus projectes.

L'aplicació, que en acabar el mes de juny tenia 1.300 descàrregues oficials, també ajuda a introduir-se en l'estil de vida «residu zero» per mitjà d'elements de ludificació en forma de reptes quotidians perquè els usuaris facin canvis en el seu dia a dia. “Animem les persones a substituir elements de bany i cuina per uns altres que siguin més sostenibles, o a fer petits gestos com beure sense canyetes de plàstic. Són petites accions que sumen. L'aplicació té una calculadora per a saber la quantitat de residus que has deixat de generar”, declara Morató.

De l'aplicació Go Zero Waste, la primera d'aquest tipus a Espanya, ha nascut una empresa emergent amb el mateix nom. “Volem anar més enllà”, afirma Morató. “Hi ha persones que no tenen temps de fer la compra a més d'una botiga”. Per això, l'equip vol implantar una plataforma associada a l'aplicació per a repartir compres a domicili, portant-les en envasos reutilitzables a peu, en bicicleta o en motocicleta elèctrica, de manera que no es generin ni residus ni emissions.

També volen crear un sistema logístic de dispensació, recollida i rentat d'envasos reutilitzables que s'oferirien en els establiments als consumidors en cas que no en poguessin portar de propis. “El principal repte és arribar al màxim de gent possible, que la majoria de botigues a Espanya i al món s'apuntin a l'aplicació i que creixi en funcionalitats. Com més gent s'hi apunti, més gran serà l'impacte en la reducció de residus”, afirma Morató.