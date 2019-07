El Govern convoca dilluns les administracions de Barcelona i àrea metropolitana per la denúncia d'Europa per contaminació

Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat pel proper dilluns una reunió amb les administracions i institucions implicades per analitzar la situació després que Brussel·les hagi denunciat Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per la contaminació a Barcelona, la zona del Baix Llobregat-Vallès i Madrid. El conseller Damià Calvet ha trucat aquest dijous a la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, per informar-la de la reunió i també té previst posar-se en contacte amb la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, segons han indicat fonts de Territori a l'ACN. Les àrees del Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental que també han motivat la denúncia ja no superaven els valors límit de contaminació l'any passat, segons les mateixes fonts.

Tot i que el Departament de Territori de moment no disposa del contingut detallat de la denúncia, perquè el Tribunal de Justícia de Luxemburg l'ha de traslladar a l'Estat, sí que ha volgut moure fitxa en oficialitzar-se la denúncia de la Comissió Europea pels incompliments reiterats d'Espanya dels nivells de diòxid de nitrogen en algunes ciutats i ha convocat una reunió que tindrà lloc a la conselleria el proper dilluns.

Hi estan convocats l'Ajuntament de Barcelona; l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); els municipis de l'Àmbit-40; els consells comarcals afectats; la Diputació de Barcelona; el Port de Barcelona; l'Aeroport del Prat; l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Servei Català de Trànsit (SCT).

A part de Barcelona, la denúncia també ha estat motivada per superar els límits legals en àrees del Baix Llobregat, Vallès Occidental i l'Oriental. Fonts de Territori han puntualitzat a l'ACN que aquesta zona sí que superava els valors límit el 2010, però que l'any passat ja els complien. A Barcelona, actualment hi ha dues estacions que incompleixen els límits legals de diòxid de nitrogen, confirma Territori.

Calvet va defensar aquest dimecres, davant la imminent denúncia d'Europa, les mesures impulsades fins ara contra la contaminació i espera que "siguin suficients" perquè Europa no multi Espanya. En tot cas, el Govern vol acreditar davant d'Europa les mesures que s'han pres per rebaixar els límits de contaminació.

Tercera infracció als tribunals

La denúncia sobre la contaminació serà la tercera que presenta Brussel·les contra Espanya aquest 2019 al TJUE. Al març va portar les autoritats espanyoles a Luxemburg per incomplir la directiva europea d'eficiència energètica, mentre al juny va fer el mateix per les "sancions desproporcionades" que imposa l'Estat als contribuents residents en territori espanyol que no han declarat els seus béns a un altre estat de la UE.