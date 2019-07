Viladecans posa en marxa la seva pròpia companyia elèctrica

Des d'aquest dimarts, els veïns de Viladecans que ho vulguin ja podran contractar l'electricitat a través de Vilawatt, la nova companyia elèctrica público-privada ciutadana de Viladecans. Per fer-ho, només hauran d'acostar-se amb un rebut de la llum a l'oficina de l'operador a la plaça de la Constitució on se'ls assessorarà per aconseguir el màxim estalvi. L'energia, provinent 100% de fons renovables, es comprarà a l'engròs a l'operador català Aura mitjançant la compra segregada, el que permetrà adquirir-la a millor preu.

De l'estalvi a la factura que aconsegueixin els veïns, el 50% se'ls abonarà en Vilawatts, una moneda pròpia que podran gastar als comerços del municipi, i l'altre 50% la reinvertirà l'ajuntament, per exemple en la rehabilitació d'edificis. "L'objectiu final és que Viladecans es converteixi en un centre productor d'energies renovables i que Vilawatt sigui la companyia pública que la subministri", ha destacat Jordi Mazón, tinent d’alcalde de Mobilitat Urbana, de Residus i de Medi Natural.

El Vilawatt va ser un dels tres projectes escollits per la Unió Europea, a través de la primera convocatòria de la iniciativa Urban Innovative Actions el 2016 per impulsar projectes municipals innovadors sobre transició energètica. Les propostes escollides, d'entre 113 candidatures, van ser les de Viladecans, París i Göteborg. La inversió total és de 5,3 milions d’euros, dels que la UE n'aporta el 80 %, uns 4,2 milions.



El nou operador energètic Vilawatt és un consorci format per un conjunt d’entitats públiques, privades i veïns i veïnes que han accedit a través de l’Associació Ciutadana per a la Transició Energètica. Es tracta d’un procés obert a tota la ciutadania que vulgui participar



Segons Jordi Mazón, el que es vol aconseguir amb la posada en marxa de Vilawatt "és iniciar la transició vers un canvi de model energètic" que aposti per la producció i consum d'energies 100% renovables". Tot i que inicialment Vilawatt comprarà la pràctica totalitat de l'energia que comercialitzarà, l'objectiu a curt termini és que el municipi generi part de la que consumeixi. Així, el consistori ja està estudiant instal·lar plaques fotovoltaiques als edificis municipals, per exemple.



El tinent d’alcalde de Mobilitat Urbana, de Residus i de Medi Natural destaca que en un moment com l'actual d'emergència climàtica cal actuar, encara que sigui a petita escala, per tendir a un model més sostenible que ha de substituir els grans centres de producció elèctrica com les centrals nuclears o les centrals hidroelèctriques per petits centres productors sostenibles que poden ser les pròpies llars dels consumidors. "La transició ecològica de Viladecans necessita una companyia que pensi en verd i aquesta serà Vilawatt", ha conclòs Mazón.



Els primers 11 abonats de Vilawatt han estat simbòlicament els fundadors de l’Associació Ciutadana per a la Transició Energètica. L'objectiu del l'Ajuntament de Viladecans és aconseguir entre 2.000 i 3.000 abonats en un any per fer viable el projecte.



Més enllà de la creació de l'operador energètic, amb l'objectiu d'assolir la transició energètica, el projecte també preveu múltiples accions per fomentar la cultura de l'estalvi energètic entre els més petits o la millora de l'aïllament dels edificis de la ciutat, entre d'altres.