La plataforma Rebrotem prepara les accions per canalitzar els ajuts als afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre

La plataforma aglutina l'entitat GPS (Grup de Pagesos Sonats) per gestionar els terrenys cremats, especialistes en xarxes socials, tècnics informàtics i tot tipus de voluntariat. La plataforma fa una crida a tothom qui vulgui contribuir a posar-se en contacte amb Rebrotem a través de la web.

La plataforma Rebrotem ha fet, aquest dimarts, la primera reunió per començar a dèficit les accions amb què volen canalitzar tots els ajuts que estan rebent i se'ls esta oferint als afectats de l'incendi de la Ribera d'Ebre. La prioritat és fer arribar ajuda econòmica als damnificats i aviat s'engegarà una campanya de micromecenatge.

