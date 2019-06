L'Agència de Residus destina més d'un milió d'euros a projectes de reutilització dels residus industrials

Les subvencions han estat possibles gràcies al fons del cànon de residus industrials, està adreçat a fomentar actuacions per millorar el comportament ambiental de les empreses en matèria de gestió de residus i a reduir o reaprofitar efectivament els que generen en els processos productius.

Algunes de les accions que es duran a terme són la disminució de residus de plàstic, un nou procés d'aprofitament de minves de vidre, un sistema de pintura innovador que minimitza els residus o la modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera.

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha atorgat 1.13 milions d’euros en ajuts per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus industrials a 20 empreses i agrupacions d'empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

