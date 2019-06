‘Cada vegada que consumeixes’: com l'Agència Catalana del Consum defensa la ciutadania?

Amb el lema #CadaVegadaQueConsumeixes, l’Agència Catalana del Consum (ACC) ha presentat una campanya per donar a conèixer la seva tasca, que sovint queda poc visible. A més, la campanya també vol conscienciar i acompanyar els ciutadans en la defensa del seu dret en matèria de consum.

“Donar a conèixer el consum responsable és un dels grans reptes que té per endavant l’ACC. Ens cal que fer saber que existim, que estem per orientar i protegir els drets del consumidors i per analitzar els nous hàbits de consum de la societat”, ha explicitat la directora de l’ACC, Elisabeth Abad, en la presentació de la campanya.

La campanya identifica diverses situacions de consum en què es poden generar casos de conflicte, com en el pagament dels subministraments, quan es compra a les botigues o quan es fan compres per internet, un dels eixos, aquest últim, que l’ACA té com a objectiu analitzar.