El projecte Boscos de Muntanya busca 500 voluntaris per aquest estiu

Durant el 2018 els voluntaris que van participar en el projecte van invertir-hi un total de 18.000 hores. Aquest estiu es preveu arribar a 500 voluntaris que participaran en tasques de manteniment del paisatge del Massís de l’Orri, al Pallars Sobirà, Ginestarre, al Pallars Sobirà i Espinavell, al Ripollès. Seran estades setmanals en algun d’aquests punts amb les despeses d’allotjament i menjar pagades.

El Projecte Boscos de Muntanya és una iniciativa que busca implicar a la ciutadania en el coneixement, la conservació i la millora dels espais forestals dels Pirineus catalans.

Inspirat en l’organització d’estades setmanals de voluntaris als boscos de Suïssa, Alemanya i Àustria, el Projecte Boscos de Muntanya va crear-se al 2007 i actualment forma part de la Fundació Bergwaldprojeckt.

L’objectiu del projecte és promoure la consciència de la importància de cuidar i mantenir en bon estat els boscos del territori, per mitjà d’endinsar les persones en una convivència diària al bosc.

El 2018 els voluntaris que van participar a les estades del Pirineu van aportar un total de 18.000 hores de voluntariat ambiental sobre el terreny. Gràcies a això s’han recuperat camins forestals anteriorment degradats i s’ha millorat l’estat del bosc i la seva biodiversitat.

Un dels objectius principals del projecte és l’intercanvi de coneixement entre professionals del sector forestal i els voluntaris, i entre els mateixos voluntaris, ja que a cada estada es troben persones d’àmbits amb trajectòries diverses.

Aquest 2019 cerquen arribar a les 500 persones voluntàries, realitzant tasques de: manteniment del paisatge. Com per exemple l’obertura de zones de pastura i neteja d’antics camins, o col·laborar amb ramaders per conservar els espais oberts. Aquestes tasques ajuden a la prevenció de grans incendis forestals.

Bioenginyeria. Utilitzar la fusta de la zona per crear talussos, evitar esllavissades o construir passos per creuar rius. Gestió forestal sostenible. Tallar arbres per reduir la densitat dels boscos i així millorar l’hàbitat per espècies en perill d’extinció, com el gall fer.

Les estades setmanals de voluntariat tindran lloc durant l’estiu, de juliol a setembre de 2019, i és necessària la inscripció prèvia. A més, es pot escollir entre tres projectes: Massís de l’Orri, al Pallars Sobirà, Ginestarre, al Pallars Sobirà i Espinavell, al Ripollès.