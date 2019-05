La PAH acusa Caixabank de vendre a "fons voltor" immobles amb famílies vulnerables per evitar oferir un lloguer social

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha denunciat aquest dimarts que Caixabank no està oferint el lloguer social que marca la llei 24/2015 a famílies vulnerables que no poden assumir la seva hipoteca. En una protesta davant la seu del banc a Sant Antoni, la portaveu de la PAH Barcelona, Lucia Delgado, ha explicat tres casos, entre ells el cas de la Kerly, en el que assegura que s’està convertint en el "modus operandi" de l’entitat.

Les famílies, que fa anys que tenen un procediment d’execució hipotecària obert, no aconsegueixen un lloguer social perquè, ha afirmat la portaveu, el banc ven els immobles a “fons a voltors” per eludir les seves responsabilitats. Delgado ha afegit que això és un “frau de llei” perquè “realment el que està fent és saltar-se-la”. En el cas de la Kerly, de Badalona, el seu immoble es va vendre a Lone Star, que ara ha iniciat un altre procediment per ocupació.

Des de Caixabank admeten que fa un any i mig es va fer una gran venda de cartera immobiliària però neguen que en cap cas es fes per eludir responsabilitats socials i destaquen que sempre busquen "solucions" per pactar lloguers a preus baixos amb les famílies vulnerables.



La PAH denuncia que amb les vendes a fons voltor les famílies es queden fora de la llei que assegura un lloguer social i, per això, demanen al govern de l’Estat i la Generalitat que prenguin mesures. Lucía Delgado ha afegit que aquesta llei salva “literalment vides”, ja que atura desnonaments i talls de subministraments, demana que accions com les que atribueix a Caixabank no quedin impunes.



Segons l'entitat, a última hora del migdia, han rebut la notícia de la condonació del deute i un lloguer social per als pròxims tres anys tot i que la llei indica que hauria de ser per set anys. A més, critica que no es respectaran els barems segons el ingressos que marca la llei 24/2015.



La PAH ha fet una protesta contra Caixabank a la seu d'una entitat al barri de Sant Antoni de Barcelona, on els activistes han acabat entrant amb pamflets i confeti i han organitzat una cantada i ballada reivindicativa. Finalment, els Mossos els han fet marxar.



Caixabank es va desprendre el juny de l'any passat de part dels seus actius immobiliaris en una operació amb Lone Star valorada en 7.000 milions d'euros. El conseller delegat de Caixabank, Gonzalo Gortázar, va assegurar llavors que es tractava d'una operació per "avançar diversos anys" els "objectius estratègics de reducció d'actius problemàtics" per posicionar el banc com un "dels més sanejats del mercat espanyol".



Tot i això, des de Caixabank mantenen que sempre busquen "solucions" als casos de famílies vulnerables, oferint un lloguer social i neguen que operacions d'aquest tipus formin part d'una estratègia per desentendre's dels inquilins vulnerables, com suggereixen des de la PAH. Segons les últimes dades de l'entitat, Caixabank té al voltant de 21.000 habitatges socials i 395.000 clients amb ajudes en temes d’habitatge. A més, insisteixen que en la venda dels immobles, els nous compradors no s'han de desentendre de les obligacions socials i també ofereixen lloguers més baixos. Des de la PAH, mantenen, però, que un cop venuts els immobles, els nous propietaris tracten els llogaters "d'ocupes".



En el cas concret denunciat per la PAH, fonts coneixedores apunten que els nous propietaris estarien negociant l'opció d'un lloguer social però que per ara no hi hauria acord.