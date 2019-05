El COAC i Plant for the Planet planten 66 arbres per fer més saludable l'entorn de l'Hospital de Sant Joan de Déu

La Festa d'Arquitectura, celebrada aquest diumenge 19 de maig, ha estat l'excusa per impulsar la Gran Plantada d'Arbres darrere l'Hospital de Sant Joan de Déu, a Barcelona. Es tracta d'una plantació de 66 arbres autòctons al parc de Collserola impulsada principalment pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i la fundació Plant for the Planet, que és una entitat liderada per nens que estan lluitant pel canvi climàtic. Així, es pretén transformar en zones més saludables i de descans les àrees més properes a l'hospital.

Durant la Setmana de l'Arquitectura, el COAC ha impulsat uns 150 tallers a diferents escoles de primària i secundària de Barcelona. Amb la Festa de L'Arquitectura totes aquelles escoles i tothom que volgués han pogut anar a transformar en un espai més saludable, l'àrea de darrere de l'Hospital de Sant Joan de Déu, un espai que està a les faldes del Parc de Collserola i que és la frontera entre Barcelona i Esplugues.

Els assistents a la celebració han pogut arribar a aquesta zona, gràcies a unes senyalitzacions en forma de fulla, fruit d'un projecte urbà des de l'hospital. La pintada l'ha fet la Fundació Finestrelles que és una entitat de persones amb discapacitat a prop del barri amb la col·laboració de l'associació de veïns de Finestrelles.

Totes aquestes escoles han pogut plantar un arbre i participar en diversos tallers com la construcció del pont de Leonardo Da Vinci celebrant el 500 aniversari de la seva mort. Així mateix, els assistents han tingut la possibilitat de construir bancs de terra comprimida amb la tècnica del superadob, de la mà de l'associació CalEarth, entitat que ensenya a construir amb molt pocs recursos. L'objectiu del taller es dotar al parc de Collserola de zones de descans, miradors i punts de trobada.

La tècnica que fa servir CalEarth per construir habitatges és molt senzilla i s'utilitza molt a camps de refugiats per donar resposta també als refugis d'emergència en zones de catàstrofe, en països menys desenvolupats, on les persones que resideixen allí tenen escassos recursos per a construir-se una casa.

També s'han dut a terme tallers d'experimentació amb aquarel·la, amb el que els més petits han pogut pintar pedres per posar-les al voltant dels arbres i així poder-los identificar en un any i perquè l'ajuntament d'Esplugues també pugui identificar-los.

En una atenció als mitjans, Sandra Bestraten, Presidenta a Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, explica que: “Els arbres són molt importants per salvar el planeta contra el canvi climàtic, però també són els espais els que els fan més amables”. Així mateix, Bestraten explica que “l'arquitectura no només busca l'edifici sinó que també vetlla perquè el mateix entorn sigui un espai agradable”.

En aquest sentit, Bestraten afirma que “al final es busca una societat on es pugui passejar i per tant ha de tenir arbres per millorar la qualitat de vida”. A més, Bestraten ha conclòs dient que “en quant al clima, la creació d'espais verds també ajuda a suavitzar els canvis de la temperatura, aporta humitat i confort emocional i això ens fa sentir un espai més agradable”.

En una atenció als mitjans, Robert Vidal, educador ambiental de Plant for the Planet, ha explicat que “aquesta organització va néixer a Alemanya, de la mà d'un nen de nou anys que es va proposar plantar arbres a tot el món. i actualment l'organització es troba a 90 països i des d'aquí tenen l'objectiu d'aliar-se amb tots ells”.