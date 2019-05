La UAB crea un abellar experimental per investigar per què cada any moren el 30% dels ruscs

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha posat en marxa un abellar al campus de Bellaterra per investigar sobre l'apicultura i la biologia de les abelles. Gerardo Caja, catedràtic de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB, ha explicat que el principal objectius d'aquesta recerca es buscar una resposta al declivi de les poblacions d'abelles.

L'espai, que és l'únic d'aquestes característiques que existeix a Catalunya, s'anomena UABee i està format per sis ruscs amb un sistema electrònic per controlar les entrades i sortides, elements de pesatge i sensors d'humitat i temperatura.

Les abelles són un element fonamental en la natura i en els cultius agrícoles perquè són una peça clau en la pol·linització. No obstant, la seva població s'ha vist seriosament amenaçada en els darrers anys a causa de múltiples factors, el que posa en perill, d'una manera especial, a les abelles domèstiques. Diversos organismes internacionals han alertat de les conseqüències de la disminució de la seva població i han recomanat diversos tipus d'iniciatives de foment i protecció de l'apicultura, tant en condicions rurals com urbanes.



En aquest escenari, un equip d'investigadors de la UAB ha posat en marxa el projecte UABee, un abellar experimental per a la demostració, l'ensenyament i la investigació de l'apicultura i les abelles.



Es tracta de la primera instal·lació d'aquesta tipologia que es crea a Catalunya, i un dels pocs de tot l'Estat, ja que actualment només existeix un altre a Còrdova i un altre en projecte a Osca.



"Hi ha una preocupació creixent pel síndrome de desaparició dels ruscs", ha explicat Gerardo Caja, catedràtic de Producció Animal de la Facultat de Veterinària de la UAB, que ha apuntat que cada any els apicultors es veuen obligats a reposar el 30% dels ruscs. "La genòmica i la metalómica poden donar-nos pautes del que està passant", assegura l'investigador que revela que algunes de les causes d'aquest declivi de les poblacions poden ser "els insecticides i herbicides, una malaltia parasitària que s'anomena varroa i la pèrdua d'habitat dels animals".



Caja ha detallat que l'abellar de la UAB està constituït per sis ruscs destinats a allotjar colònies estàndard i amb possibilitat de modificar la seva configuració segons l'activitat i la grandària de la colònia. A més, ha explicat que l'espai disposa d'un sistema electrònic per controlar les entrades i sortides, elements de pesatge i sensors d'humitat i temperatura.



A l'abellar es duran a terme cursos d'introducció a l'apicultura per a principiants i per a personal veterinari, assignatures de producció agrícola i ramadera del Grau de Veterinària i del Màster de qualitat dels aliments d'origen animal de la UAB, treballs d'investigació sobre l'estudi del funcionament dels ruscs i proposta de paràmetres de registre de l'estat productiu i sanitari dels ruscs. També es faran estudis de flora.



Millora de la convivència



Per poder desenvolupar aquesta iniciativa els investigadors de la UAB han rebut el suport de l'Associació d'Apicultors de Barcelona. Caja ha posat en valor l'experiència d'aquests professionals i ha recordat que l'Estat es el país d'Europa que registra una major producció de mel.



Amb tot, ha lamentat que la legislació espanyola actual sigui molt rígida. "Quan hi ha un nucli urbà a menys de 100 metres d'un abellar les mesures de seguretat han de ser molt elevades", apunta.

En aquesta línia assenyala la importància de conscienciar la població per millorar la convivència entre les abelles i els humans. "A aquests animals no els desagrada l'entorn urbà, nosaltres volem que tot convisqui i que els tècnics no tingui por de treballar-hi", indica. Així mateix considera que els ciutadans han d'entendre les abelles.



A Catalunya hi ha més de 3.000 apicultors i a tot l'Estat uns 300.000. A cada abellar hi viuen entre 50.000 i 60.000 abelles i es calcula que cada criador disposa d'un centenar de ruscs.