Les famílies amb un nivell socioeconòmic més alt tenen més risc d'estar exposades a contaminants químics

posició socioeconòmica més elevada s'associa a una major exposició a diversos contaminants químics durant l'embaràs i la infància, segons un estudi europeu de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que ha analitzat l'exposició de 1.300 mares i els seus fills de sis a 12 anys a 41 contaminants químics ambientals.

La recerca, que forma part del Projecte Helix, s'ha realitzat a Espanya, França, Grècia, Lituània, Noruega i el Regne Unit. Les possibles explicacions tenen a veure amb la dieta, l'hàbit de fumar i l'ús de productes de consum, com els cosmètics. Els resultats, publicats a la revista 'International Journal of Higiene and Environmental Health, indiquen que les dones embarassades amb un nivell socioeconòmic més alt tenien un risc més elevat d'exposició a diverses substàncies perfluoroalquilades, mercuri, arsènic, varis fenols i pesticides.

Els nens també tenien més risc d'estar en contacte amb compostos organoclorats, substàncies perfluoroalquilades, mercuri, arsènic i bisfenol A. En els nivells més baixos només es va trobar més risc d'exposició en el cas del cadmi en l'embaràs (per l'hàbit de fumar), i en els metabòlits del plom i del ftalat en la infància. Els investigadors van recollir mostres d'orina i de sang de les embarassades i els seus fills per trobar les concentracions mitjanes de biomarcadors dels contaminants químics. Les mares van omplir qüestionaris sobre el seu nivell educatiu, laboral i de riquesa familiar.