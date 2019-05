L’economia social i solidària, un model de motor de canvi segons les candidatures per Barcelona

Representants de set formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals a l’Ajuntament de Barcelona el proper 26 de maig han participat al debat organitzat, aquest dimarts, per l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) sobre les propostes en Economia Social i Solidària (ESS).

Els i les representants han posat damunt la taula mesures per al reconeixement, l’enfortiment i el foment de l’Economia Social i Solidària a la ciutat. Joan Subirats, representant de Barcelona en Comú (BEC) ha destacat la feina feta des del govern de la ciutat en els darrers 4 anys. “La institució ha d’ajudar al sector de l’ESS amb un model de cooproducció. L’Ajuntament ha invertit 16 milions d’euros en el sector, ha creat Innova i Coopolis, la incubadora més gran de cooperatives d’Europa”.

Neus Munté, des de Junts per Catalunya (JxC) ha afirmat que “Barcelona exerceix un efecte tractor i les institucions han de cooperar amb l’ESS, de la que en podem aprofitar la seva expertesa en la gestió, proximitat i capacitat d’adaptació”. Per a Francisco Sierra, representant de Barcelona pel Canvi- Ciutadans (C’s): “Cal més col·laboració público-privada, amb un model que afavoreixi la participació i democràcia pròpies del cooperativisme, junt als autònoms, per al benestar i la creació d’ocupació”. La representant d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Eva Baró, ha destacat que “és important que l’ESS esdevingui motor de canvi pel propi model de ciutat. Apostem per donar més veu al sector per tal que s’empoderi”.

Joan Ramon Riera, representant del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha reivindicat que “la gent de l’ESS és subjecte i motor de canvi alhora. Cal que el cooperativisme desenvolupi la qualitat i la innovació per a ser competitiu al mercat”. Imma Delgado, des del Partit Popular (PP) ha destacat que “les 869 cooperatives que hi ha a la ciutat han de participar d’una avaluació independent exercint transparència. Des de l’Ajuntament s’ha de complementar amb el model de concertació per cuidar a qui cuida”.

Finalment, per a la representant de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), Anna Saliente, “la competència, per a nosaltres, no és un valor positiu. Apostem per revertir el model neoliberal de la marca ciutat de Barcelona que ha donat l’esquena a les veïnes. Evitem que l’ESS es vegi amenaçada quan s’ocupa dels serveis de cura a les persones per damunt de l’afany de lucre”.