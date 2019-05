La UPC insta els governs a prendre consciència de l'emergència climàtica global

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha instat els governs i la resta d'institucions oficials a prendre consciència de l'emergència climàtica global, a través d'una declaració aprovada aquest dimarts pel claustre universitari en la línia del moviment global 'Fridays for Future'.

Amb l'aprovació de la declaració, la UPC també es compromet a dedicar més esforços per garantir una societat sostenible i a prioritzar les mesures que col·loquin aquesta institució al capdavant de la lluita contra el canvi climàtic. Això passa, entre d'altres, per intensificar l'ús d'energies renovables, per millorar l'ús de recursos i per intensificar les campanyes de reciclatge i reutilització.

La declaració, que s'ha presentat amb el suport de diversos col·lectius, busca situar el debat climàtic en la política catalana, espanyola, europea i global, i crear un espai que, segons aquesta declaració, fins ara li ha estat negat.



En la mateixa sessió del claustre universitari avui també s'han aprovat, entre d'altres, l'informe de gestió de la Universitat i la creació d'una comissió per revisar els Estatuts de la UPC, que ha d'elaborar la proposta de modificació del text.