El projecte 'Marviva-Upcycling the Oceans' recull 61 tones d'escombraries marines a Catalunya durant el 2018

El projecte 'Marviva-Upcycling the Oceans' ha recollit 61 tones d'escombraries marines a Catalunya durant el 2018, que després es recicla i es converteix en un fil de primera qualitat per fabricar roba i calçat. Més de la meitat del que es recull és plàstic, i d'aquest, la majoria és d'un sol ús.

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), la Confraria de Pescadors del Port de Barcelona i l’Autoritat Portuària de Barcelona van engegar aquest projecte el 2015, on ara hi participen 14 ports catalans, Ecoembes i la Fundació Ecoalf. Més de 1.000 pescadors de 235 vaixells pesquers d'arrossegament col·laboren per fer possible que les deixalles que recullen amb les seves xarxes acabin reciclades.

Dels 60.930 quilos d'escombraries recollides durant el 2018, 35.116 són residus de plàstic. D'aquests, el 86% és d'un sol ús. L'objectiu és netejar el mar però també conscienciar la ciutadania de la gravetat del problema d'abandonar escombraries en entorns naturals.



S'estima que anualment vuit milions de tones de plàstic arriben al mar, el 75% de les quals acaba al fons, provocant greus conseqüències en els ecosistemes marins. El 80% de la contaminació marina prové de l'entorn terrestre, en la seva gran majoria de residus abandonats per les persones.



Els pescadors guarden els residus que recullen amb les xarxes per dipositar-los als contenidors que el projecte els proporciona. Les escombraries es transporten, es classifiquen i es reciclen. En concret, el plàstic PET es tracta per convertir-lo en gransa que permet l'elaboració del fil amb el qual l'empresa de moda sostenible Ecoalf fabrica peces tèxtils.