Augmenten un 2,53% els permisos de maternitat i paternitat a Catalunya en el primer trimestre del 2019

La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya 11.962 permisos de maternitat durant el primer trimestre del 2019, un 2,53% més respecte al mateix període del 2019, segons ha informat el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total s'han tramitat 11.762 permisos de maternitat, un 2,48% més, i 200 de paternitat, un 5,26% més. Catalunya és líder a l'Estat pel que fa als dos permisos, seguida en ambdós casos d'Andalusia (11.926 i 11.608) i Madrid (11.004 i 11.608).

En el conjunt de l'Estat es van tramitar 65.386 prestacions econòmiques per maternitat fins al març i 70.705 per paternitat (9,61% més), amb un import total de 488,53 MEUR. En el cas de la paternitat, l'increment de l'import ha estat d'un 28,30%, ja que fa un any el permís era de quatre setmanes i es va ampliar a cinc al juliol. D'altra banda, els permisos de maternitat compartits pels pares van augmentar un 8,28% en el seu conjunt.

Per demarcacions, a Barcelona es van tramitar 9.156 prestacions, un 4,74% més, de les quals 9.001 de maternitat i 155 de paternitat. A Girona 1.149 prestacions, un 0,70% més, de les quals 1.132 de maternitat i 17 de paternitat. En canvi, a Lleida i Tarragona es va registrat un descens del 12,73% i del 3,95%, respectivament. A Lleida se'n van comptabilitzar 562 i a Tarragona 1.095.

El Ministeri ha informat també que fins al març hi havia 12.748 excedències per cura familiar, de les que 11.326 corresponen a dones, el 88,84% del total, i 1.422 a homes, l'11,16%. La variació interanual ha estat del 8,43%, cosa que ha suposat un increment de 991 excedències més que en el mateix període del 2018. Catalunya es va situar en segona posició amb 1.943 excedències, precedida per Madrid (2.895) i seguida pel País Valencià (1.313).