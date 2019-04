Els joves europeus perden 125.000 anys de vida cada any per les partícules en suspensió

L'exposició a les partícules en suspensió de menys de 10 micrograms de diàmetre (PM10) i menys de 2,5 micrograms (PM2.5) resta cada anys 125.000 anys de vida saludable als nens i nenes d'Europa. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi publicat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health que evalua la incidència de set factors de risc ambientals en la població infantil de la Unió Europea. Els set factors de risc analitzats són el fum del tabac passiu, la humitat, el plom, el formaldehid i la contaminació de l'aire, en concret les partícules PM10, PM2,5 i ozó.

Les conclusions mostren que les exposicions ambientals incloses en aquest estudi roben cada any 211.000 anys de vida saludable a la població europea de menys de 18 anys, el que representa el 2,6% del total. La contaminació de l'aire agrupa el 70% dels anys de vida saludable perduts i el tabac passiu el 20%.

El primer autor de l'estudi, David Rojas, destaca que de tots els riscos estudiats, les partícules en suspensió són les que produeixen la major càrrega de malaltia, ja que es relacionen amb malalties respiratòries, cardiovasculars i neurològiques, entre d'altres, i estan associades a més mortalitat infantil.

Dels 28 països inclosos en l'estudi, 22 tenen nivells de PM10 per sobre de les recomanacions de l'OMS i tots mostren nivells d'ozó per sobre dels considerats segurs. El coordinador de l'estudi Mark Nieuwenhuijsen apunta que el treball evidencia la "gran necessitat" d'implementar "polítiques efectives per reduir l'exposició infantil als factors de risc ambientals d'Europa, sobretot la contaminació de l'aire i el tabac passiu".