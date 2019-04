‘Terrats Verds’, un projecte que pretén reduir l'impacte de la contaminació i democratitzar l'accés als espais verds

Segons la directora tècnica de Fundació Joia, Inmaculada Pinar, "a través d'aquesta illa de natura i hort les persones podran treballar la recuperació de les seves capacitats i habilitats socials i serà una eina més que es suma per aconseguir la seva inserció social i laboral".

Per a Roser Ferré, directora de GSIS VERD , amb aquesta iniciativa “posem en valor les capacitats de persones amb discapacitat intel·lectual i entrem definitivament en un nou model de jardineria, que ens aportarà noves competències, ens permetrà créixer amb nous serveis i crear més i millors llocs de treball”.

Aquest terrat comptarà amb una gran illa verda de 50 metres quadrats que reproduirà un espai natural i també amb un hort urbà. En la selecció de plantes s' han tingut en compte els criteris de companion planting: combinació de plantes que es beneficien mútuament per optimitzar la captació de nutrients, el control de plagues i la polinització. Totes són plantes molt duradores i del territori, que aporten verd al llarg de tot l´any i que tenen un consum hidràulic contingut. S’ha buscat tanmateix una delicada barreja de colors (lila, groc, verd) i amb efectes terapèutics que les fan molt adequades per aquest espai.

El Conseller Delegat de CeGe , Pere Tura, té clar que “més enllà de les accions mediambientals que son un eix bàsic en els productes i serveis de CeGe, és important que les empreses ens vinculem a projectes de territori, per retornar valor a la comunitat”.

La prova pilot s’implementarà durant el 2019 a la nova seu de Fundació Joia al Districte de St Martí, i està previst que generi beneficis en tres àmbits: mediambiental, transformant un espai urbà inutilitzat en un pulmó verd per a la ciutat; formació i inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual (GSIS-VERD); i un entorn verd per fer activitats que fomentin l'empoderament de persones amb trastorns de salut mental (Fundació Joia)

El projecte Terrats Verds proposa democratitzar l´accés als espais verds, recuperant terrats a tots els barris per crear pulmons que respirin per la ciutat i aportin un espai de desconnexió en un entorn més natural. Terrats Verds busca un doble impacte: medi ambient social.

Barcelona supera en un 30% el límit de contaminació de l´aire que marca la OMS. Però, alhora, compta amb 95 hectàrees de terrats on crear espais verds, que ajudarien a reduir l´impacte de la contaminació regenerant CO2. En l´actualitat només hi ha 10 hectàrees aprofitades i la majoria es troben en hotels o edificis de luxe.

