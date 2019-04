El Parlament Europeu aprova una major protecció dels consumidors en el cas que una empresa infringeixi la llei

La reforma inclou l’obligació dels estats membres de contemplar sancions més elevades contra els comerciants que treballin amb poca transparència i atorga als consumidors la possibilitat de rescindir el contracte si s'enfronten a una pràctica injusta. Desafortunadament, les sancions més altes només seran possibles en cas que es coordinin les autoritats de consum dels diferents estats membres.

La reforma també proporciona una major transparència als consumidors quan fan compres a les plataformes en línia. Actualment, pot resultar confús saber qui és el venedor o el per què de com es classifiquen els diferents productes en ofertes. En el futur, els consumidors rebran informació sobre el venedor, els paràmetres que s’utilitzen per formar un rànquing, si el venedor ha pagat per situar-se més amunt en un rànquing i com funciona el sistema de revisió del lloc web.



Els consumidors també haurien de ser informats si els preus són personalitzats, la qual cosa és de gran importància a mesura que entrem en una època on els mercats estan dominats per la presa de decisions algorítmiques recolzades per grans quantitats de dades.



També hi haurà altres millores per als consumidors, com ara una norma per prohibir les línies d’ajut de preus excessius en el sector dels viatges. En el futur, no es podrà cobrar als consumidors que truquin una empresa ferroviària o una companyia aèria més del que costi la tarifa de trucada bàsica.



Monique Goyens, directora general de la European Consumer Organization (BEUC), explicava aquest divendres en roda de premsa que el problema més gran que existeix avui en dia quant a drets dels consumidors és que ‘estan mal aplicats’. Amb la nova normativa les autoritats tindràn més eines per defensar els consumidors.



A banda del reforçament de la transparència en les relacions comercials i que els consumidors tindran més informació sobre a qui estan fent la compra per internet, també, segons Goyens, finalment es contempla el final d’una pràctica tan injusta com és cobrar un recàrrec en la tarifa quan l’usuari truca a un número de servei al client en el sector de viatges.



D’altra banda, l’associació de consumidors europea BEUC, lamenta la pèssima solució trobada per la qüestió dels productes de doble qualitat. Aquí és on els productes, la majoria de les vegades del sector alimentari, són de qualitat inferior als que es venen en altres països malgrat tenir una comercialització idèntica. Tot i així l’associació creu que és bo que s’hagi fet aquesta reforma normativa ara, pendents de les eleccions europees, és millor que no haver pres cap mesura, afirma.