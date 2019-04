FACUA denuncia que la factura de la llum ha pujat més de 5 euros a l'abril

L'organització de consumidors FACUA ha denunciat aquest dimarts que el preu de quilovat per hora (kWh) d'electricitat ha crescut un 10,3% la primera quinzena d'abril en comparació amb el mateix període de l'any passat, el que suposa un augment de més de 5 euros de pujada en la factura mensual dels clients. Així, el rebut de l'usuari mitjà seria de 74,25 euros, un 7,5% més que els 69,1 del mateix període del 2018.

Segons FACUA, també hi ha hagut una pujada del 2,6% respecte a les tarifes del mes anterior, del març. L'organització de consumidors ha reclamat als candidats a les eleccions del 28-A que es comprometin "de manera clara i sense ambigüitats" a prendre mesures "contundents" per abaratir "la infladíssima factura elèctrica".

La proposta de l'organització de consumidors inclou la creació d'una tarifa totalment regulada per totes les famílies que no superin els 10kW de potència contractada i determinats límits de consum. Segons FACUA, això "no suposaria contradiccions" amb la llei europea. A més, també proposa la baixada de l'IVA a l'electricitat fins al 4% -actualment es paga al 21%- cosa que permetria estalviar als consumidors uns 130 euros.



Així mateix, l'organització demana canvis en el bo social, després del que considera un "rotund fracàs" dels últims governs espanyols. "A l'actualitat, el bo social segueix sense garantir descomptes significatius per la immensa majoria de beneficiaris i manté uns nivells de renta excessivament baixos per accedir-hi, excepte en el cas de les famílies nombroses", afegeix FACUA.