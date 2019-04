El Govern farà un inventari de les zones i itineraris urbans menys sorollosos a Catalunya

Cra. de Santpedor, 175 - Masia de Can Font. Manresa

El soroll es considera un tipus de contaminació que perjudica la salut de les persones i deteriora la qualitat ambiental del territori. Per posar en valor les actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica de l'entorn, la Generalitat ha impulsat la Setmana Sense Sorol l amb el lema 'Silenciem el soroll'. Durant aquesta setmana es promouen iniciatives per prevenir la contaminació acústica donant visibilitat a les eines de gestió i control, a més d'impulsar la col·laboració entre administracions amb diferents responsabilitats o competències en la matèria.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està dissenyant un projecte de ciència ciutadana per generar un inventari de les zones i els itineraris urbans tranquils de les ciutats i pobles de Catalunya, mitjançant una aplicació mòbil. De moment, s'engegarà una prova pilot a cinc municipis, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, Terrassa i Tortosa durant la Setmana Sense Soroll que se celebra entre el 22 i el 28 d'abril.

