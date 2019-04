SOS Pirineus, defensa replantejar el model de turisme de neu

Des de SOS Pirineus demanen un "règim efectiu" que protegeixi les zones forestals i els espais d'interès natural i paisatgístic, impulsar suports de cara a sol·licitar que aquest territori pugui ser declarat Reserva de la Biosfera, convertir els boscos en àrees no urbanitzables, aconseguir que les administracions amb competències en urbanisme "vetllin" per la preservació de la zona o instar a la Generalitat i el Parlament a aprovar un "paquet de mesures" per garantir un model socioeconòmic "digne" pel Pirineu.

L'objectiu de SOS Pirineu és el de denunciar aquells projectes que puguin afectar negativament al desenvolupament sostenible d'aquest territori, a més d'impulsar una campanya de debat públic i de defensa de l'entorn. A més, segons el manifest signat per les diverses plataformes, també tenen la voluntat de lluitar contra la precarietat laboral, la despoblació, la industrialització a gran escala i l'especulació.

La coordinadora SOS Pirineu, que aglutina diferents plataformes i que va donar oficialment el seu tret de sortida aquest dilluns amb la signatura d'un manifest conjunt, vol ser present "en totes les comissions possibles" sobre la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. L'objectiu, segons ha explicat la presidenta de l'associació Salvem la Molina, Núria Martí, és poder "exercir un control" de tot allò que es proposi. En aquest sentit, demana "transparència" al Govern sobre aquesta qüestió i que abans de formalitzar el projecte aquest es sotmeti a una consulta entre els veïns del Pirineu. La nova coordinadora ha nascut amb la voluntat de "sumar esforços" a l'hora d'afrontar diverses problemàtiques locals que afecten la zona i té previst dur a terme diferents xerrades per propiciar un "debat" sobre la gestió que se'n fa d'aquest territori.

El manifest que han signat les plataformes de la nova coordinadora SOS Pirineus al·lega que els efectes que té el canvi climàtic sobre la serralada fan difícil "assegurar" la viabilitat de dur a terme uns Jocs d'Hivern l'any 2030. A més, defensen replantejar el model de turisme de neu i creuen que el projecte pot comportar "moviments especulatius" i una certa destrucció "irreversible" d'aquest territori. Per aquest motiu, consideren que cal un "debat públic en profunditat" sobre la candidatura.



La nova coordinadora aglutina les plataformes de Salvem Coll de Pal, Aturem el polígon de la carretera de Les Lloses, Salvem la Molina, Endavant Alt Urgell, Salvem Salau, Lo Pedrís, Sigmadot i la Plataforma contra l'autopista elèctrica Montsó-Isona. Durant la presentació de l'entitat a la Seu d'Urgell, alguns dels seus integrants han exposat la "problemàtica" que hi ha a la seva zona. D'aquesta manera, la presidenta de Salvem la Molina, ha demanat que l'Ajuntament d'Alp (Cerdanya) impulsi un nou POUM i que s'executi el que dictamina vuit contenciosos administratius i una querella criminal per, diu, diverses "irregularitats urbanístiques".