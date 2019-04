El reciclatge d'envasos el 2018 va tornar a créixer a Catalunya i es va situar en xifres de rècord

Segons les dades fetes públiques aquest dimarts per Ecoembes i l'Agència Catalana de Residus (ACR), Catalunya va reciclar l'any passat 261.701 tones d'envasos, un 3,3% més que l'any anterior. Per fer fer-ho possible, cada ciutadà va aportar 18,5 quilos d'envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc i 24,9 quilos al contenidor blau.

Segons les dades fetes públiques aquest dimarts per Ecoembes i l'Agència Catalana de Residus (ACR), Catalunya va reciclar l'any passat 261.701 tones d'envasos, un 3,3% més que l'any anterior. Per fer fer-ho possible, cada ciutadà va aportar 18,5 quilos d'envasos de plàstic, llaunes i brics al contenidor groc i 24,9 quilos al contenidor blau.

D'aquesta manera, Catalunya s'ha situat en unes xifres de rècord gràcies a la ''conscienciació ambiental i el compromís'' de la ciutadania, en paraules del gerent d'Ecoembes a Catalunya, Jordi Pietx. Tot i les bones xifres, el director de l'ACT, Josep Maria Tost, creu que calen mesures disruptives per seguir avançant i aposta per una ''individualització'' de la recollida, amb iniciatives com els contenidors tancats o un impuls del porta a porta.

Tost creu que s'ha de buscar compensar els ciutadans que reciclen correctament i per fer-ho, defensa un model propi per cada municipi, adequat a les seves característiques. Així, per Tost cal individualitzar les polítiques de reciclatge a cada municipi definit en un pla local que permeti optimitzar la recollida. Per Tost, les ciutats han de combinar diferents sistemes, com pot ser el porta a porta, però també qualsevol mesura que impliqui més individualització, com ara la taxa justa, el pagament en funció de la generació, el porta a porta amb xip els contenidors tancats, etc.

Tost creu que s'ha d'aprofitar la tecnologia al món dels residus. En aquest sentit, ha explicat que a la tardor, quan els ajuntaments ja estaran constituïts, es faran les primeres visites per analitzar els contenidors tancats com a ''alternativa'', un sistema que ja està en prova en alguns pobles del país però cal avaluar-ne els efectes a diferents tipus de ciutats. Per Tots, l'objectiu és que el ciutadà que ho faci bé ''tingui bonificacions'' ja que està comprovat que aquests incentius milloren els resultats.

Per Tost, que ha recordat que la fracció orgànica és encara l'assignatura pendent de la recollida selectiva de residus. El gerent d'Ecoembes, Jordi Pietx, ha destacat el creixement de Catalunya i les xifres de ''rècord'' i ha explicat que l'any passat es van tenir ''menys dubtes'' i es van sentir ''menys obstacles'', per la qual cosa, el que abans es llençava a la brossa, va anar al contenidor adequat. Per Pietx, aquestes dades demostren que el compromís ciutadà és ''indubtable'' i que el ''gest'' de reciclar ja està perfectament interioritzat a la societat catalana.

La recollida de residus municipals que van al contenidor groc i blau representen el 8% de tots els residus que es generen. A tot l'estat espanyol es van reciclar 1.453.123 tones d'envasos domèstics, un 3,8% més que durant el 2017. Segons Ecoembes, aquestes dades posen de manifest que s'han recollit pràcticament el 80% dels residus d'envasos que es posen al mercat. Els envasos domèstics són doncs, una quarta part del què es recicla a tot l'Estat.

Segons les darreres dades de l'ARC, aquesta proporció d'envasos reciclats era del 40%, una diferència que surt dels envasos que no paguen ''punt verd'' o dels que surten d'establiments comercials on l'envasat. Per Tost, per afinar aquestes dades caldria fer un registre nacional o estatal amb tots els envasos posats al mercat i incloure tots els establiments de l'hosteleria en el punt verd, una de les voluntats pendents de l'ARC.