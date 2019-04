Uns 300 treballadors del metro protesten per la crisi de l'amiant: “Estem pitjor que fa un mes”

Uns 300 de treballadors del metro s'han manifestat aquest dilluns contra la directiva de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per la gestió de la crisi de l'amiant, segons dades de la Guàrdia Urbana. Sota el lema 'Justícia per les víctimes de l'amiant', la mobilització ha començat a plaça d’Universitat i s'ha desplaçat fins a plaça de Sant Jaume entre crits de "l'amiant mata" i "assassins".

Els manifestants han demanat la dimissió de la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal i del conseller delegat de l'empresa, Enric Cañas. Alguns dels concentrats han encès bengales i petards i han tirat farina a les portes del consistori en una protesta que culmina una jornada d'aturades parcials de quatre hores amb un seguiment superior al 90%, segons els sindicats. "Estem pitjor que fa un mes", ha lamentat en una atenció als mitjans un dels membres del comitè de vaga, David Vázquez.

Segons el sindicalista, l'empresa no s'ha compromès a analitzar tots els trens posteriors al 2005, tal com demanaven els treballadors, que reclamen un inventari i un pla de retirada amb una data límit per tot aquell component que contingui el material contaminant. En una marxa d’una hora i mitja els treballadors han promès amb proclames que no abandonaran els malalts i afectats pel contacte amb les fibres d’amiant, un material cancerigen, recorden. Alhora, han retret amb els seus crits la gestió "irresponsable" de la crisi per part de la cúpula de TMB i han titllat de "mentides" les negatives reiterades de l’empresa sobre l’existència d’afectacions greus entre els treballadors.

De fet, la manifestació s'ha produït el mateix dia que el sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha denunciat que TMB oculta informació sobre el nombre d'afectats per l'amiant, un fet que l'empresa ha negat hores després. "Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra", han cridat. La marxa ha transcorregut sense incidents destacats i en un ambient festiu. "Tu que estàs mirant, també t'estan matant", deien els manifestants a les persones que observaven la marxa. Una de les reivindicacions de col·lectiu es llegia en diverses pancartes: "Jubilació anticipada ja pels afectats" i "Per un fons d’indemnització just".

Un cop arribats a plaça Sant Jaume, manifestants vestits amb granotes blanques, mascaretes i ulleres han tirat farina simulant que era amiant sobre la façana de l'Ajuntament i sobre el terra de la plaça. Tot seguit, la presidenta del comitè de vaga, Amada Álvarez, del sindicat UGT, ha llegit el manifest que exigia als màxims responsables de TMB que assumeixin responsabilitats, aportin solucions i "deixin de tractar com una qüestió electoral la presència de l'amiant al metro".

"La salut està en risc i lluitarem fins a les últimes conseqüències", ha assegurat. La direcció de TMB ha rebut crítiques constants en un manifest que els ha acusat de "mentir a cada roda de premsa", de "falta d'humanitat" i d'actitud "irresponsable". Per aquest motiu, la presidenta del comitè ha demanat la dimissió de la regidora de Mobilitat del consistori, Mercedes Vidal, i del conseller delegat de TMB, Enric Cañas i ha acusat l'alcaldessa Ada Colau d'intentar esquivar el problema perquè aquest "no afecti la seva imatge".

Altres col·lectius com l'associació de víctimes afectades per l'amiant (AVAC) també han llegit un manifest que ha acusat les administracions d'enganyar amb l'argument que hi ha "amiant bo" i "amiant dolent". "És lamentable", ha dit el president de l'associació, Benedicto Martín Cruz, que ha qualificat de "genocidi laboral" la problemàtica al voltant de la presència d'amiant a les construccions, encara que se sap que el material provoca asbestosis des del 1974.

En representació del grup de jubilats afectats per l'amiant de l'empresa Macosa-Alstom, Miguel Moreno s'ha dirigit als manifestants i ha demanat a la Generalitat que "sigui valenta" i aposti per obligar a retirar tot l'amiant abans del 2028, en la línia del que marca una directiva europea del 2015, i encara que no tingui el suport de l'Estat. "L'amiant mata, l'administració ho sap i no fa res", ha lamentat.

Després de finalitzar la lectura del manifest, la presidenta del comitè ha fet saber als concentrats que la regidora de Mobilitat els havia ofert una reunió de 20 minuts que han acabat declinant quan la majoria de concentrats han titllat la proposta de "rentat d'imatge" mentre recordaven que les mediacions s'han de dur a terme a la seu del Departament de Treball. La concentració ha acabat amb un minut de silenci en record a les víctimes, "incomptables", segons els manifestants. Els treballadors del metro tenen previst tornar a protestar per la crisi de l'amiant amb una nova convocar de vaga parcial el 29 d'abril.