Els ecologistes reclamen amb urgència una moratòria per frenar la “sagnia” de l'espoli de les oliveres monumentals

Les entitats ecologistes Salvem lo Montsià i Gepec han organitzat activitats reivindicatives durant tot el cap de setmana per denunciar la “sagnia” d'oliveres monumentals espoliades des de l'inici de la tramitació al Parlament de la llei que ha de protegir aquests exemplars.

Tot i que encara no tenen quantificades les oliveres arrencades sí que apunten que s'ha incrementat el nombre d'arbres espoliats. Davant d'aquesta situació, els ecologistes demanen que el govern acceleri l'aprovació d'una moratòria fins que no s'aprovi la proposta. A la vegada, consideren que la llei ha de ser més “agosarada” per tal de preservar aquest patrimoni “únic”.

Els ecologistes han organitzat una visita guiada aquest diumenge al matí per diverses finques del terme municipal d'Ulldecona (Montsià). La primera parada del recorregut, als peus de l'Ermita de la Pietat, els participants han pogut copsar que moltes de les oliveres monumentals estan preparades per ser arrencades.

Un cop rebudes les explicacions sobre la història i les qualitats d'aquests arbres, el grup s'ha traslladat fins a una finca on tots els exemplars van ser espoliats a finals de l'any passat. La ruta però ha acabat en un tros on es conserven alguns exemplars mil·lenaris i també de centenaris.

Segons ha explicat el membre de Salvem Lo Montsià, Jordi Monforte, veuen passar diàriament camions carregats d'oliveres tant a la vall d'Ulldecona com per l'interior de la comarca. Davant d'això, l'activista denuncia que l'acceleració de l'espoli és “perjudicial” per al territori atès que s'està perdent un patrimoni “únic”. “Perdem una oportunitat de futur, dels projectes relacionats amb les oliveres, com l'oliturisme, que està en pujança, o visites turístiques”, ha sentenciat Monforte.

Quant a la llei de protecció d'aquests exemplars monumentals, presentada pel PSC, els ecologistes consideren que s'ha d'aprovar de forma “imminent” una moratòria que garanteixi la seva preservació abans que sigui massa tard. Per això, han tornat a reclamar al Govern que actuï amb urgència.

El president del Gepec a Catalunya, Xavier Jiménez, sosté que la llei ha de ser més “agosarada” i que s'ha de buscar formules perquè els propietaris en surtin beneficiats amb ajudes que promoguin la conservació d'aquests arbres. “Tenim oliveres de més de 1500 anys, emmarcades en un paisatge agrari que és el més vell que tenim a Europa i segurament al món”, ha insistit.

A més, l'actual proposició de llei contempla la protecció dels arbres que tenen 3,5 metres de perímetre i 1,30 d'alçada. Per aquesta raó, demanen que s'ampliï i que es protegeixi els arbres menors, també centenaris, que en quedarien fora. Segons un inventari de Gepec l'any 2005 és van inventariar unes 1600 oliveres a la comarca del Montsià. L'acció reivindicativa va organitzar un contacontes i una taula rodona aquest dissabte i ha acabat amb una assemblea aquesta tarda de diumenge.