Una cinquantena de científics fan una marató de 12 hores per advertir que el canvi climàtic és una "emergència social"

Cada participant ha intervingut durant 10 minuts amb un llenguatge planer per tal d'explicar "la situació d'emergència en què ens trobem" ."La negació del canvi climàtic porta a l'hecatombe, a un greu grau de supervivència de l'espècie humana". Així de contundent s'ha mostrat el biòleg Gabriel Borràs, un dels organitzadors de la marató.

Una cinquantena d'investigadors i científics catalans de diversos àmbits han fet aquest dissabte una marató de 12 hores per advertir que el canvi climàtic és una "emergència social". La jornada, que tenia per títol 'Realitat Climàtica = Emergència Social' i ha tingut lloc a l'espai veïnal Calàbria 66, pretenia ser sobretot pedagògica i els ponents s'han rellevat durant 12 hores, de les 9 del matí a les 9 de la nit.

Segons Borràs, els que neguen el canvi climàtic són com els que "durant molts segles de l'Edat Mitjana deien que la Terra era plana". "Estem en una situació en la qual si no comencem a actuar, passarem a un punt de no retorn", ha reflexionat Borràs tot subratllant que la solució passa per "replantejar-se la manera que hem tingut de créixer".



Gabriel Borràs ha dit que el canvi climàtic, en contra del què diguin líders com el president dels EUA, Donald Trump, "és un fet contrastat, mesurat, palpable". "Les emissions de gasos d'efecte hivernacle al planeta només fan que incrementar-se contradit l'acord de París del 2015"., ha recordat.



"Les solucions al canvi climàtic passen per replantejar-se la manera que hem tingut de créixer, de fer ús dels recursos naturals, de consumir, de menjar i de moure'ns i de relacionar-nos", explica Borràs.



Entre la cinquantena de ponents que han participat en aquesta jornada hi ha Marc Prohom, cap de l'àrea de climatologia de Servei Meteorològic de Catalunya. Durant la seva intervenció Prohom ha explicat els principals efectes del canvi climàtic a Catalunya, tot analitzant com ha canviat la temperatura i la precipitació des del 1950.



Concretament ha explicat que s'ha detectat un "increment clar de la temperatura" que es "xifra al voltant dels 1,5 graus respecte al decenni de 1950". "Lligat a això hi ha molts indicadors d'extrems que s'estan incrementant, com per exemple les nits tropicals o els dies amb màximes per sobre dels 30 graus, ja que actualment tenim entre 30 i 40 dies més que no pas fa 70 anys", ha alertat tot destacant que "tots aquests indicadors són manifestacions clares de l'esclafament global".



Pel que fa a la precipitació, s'ha detectat "un lleuger descens de la precipitació a nivell anual i especialment a l'estiu" i a "l'àrea del Pirineu". "És relativament preocupant que estiguem detectant aquest descens", ha reflexionat Prohom tot destacant que estan detectant "des de fa decennis aquest escalfament i que cada cop es va accentuant més". "Cada cop són més els mesos en què batem rècords de calor i això està lligat al canvi climàtic, sense cap mena de dubte", conclou el cap de l'àrea de climatologia de Servei Meteorològic de Catalunya.



La jornada, sota el títol 'Realitat Climàtica = Emergència Social', pretenia ser sobretot pedagògica i ha tingut lloc a l'espai veïnal Calàbria 66. Els investigadors i científics hi han intervingut a títol individual, no de les institucions on treballen i, a més de les seves intervencions, a les 4 de la tarda s'ha fet una taula rodona amb representants del moviment 'FridaysForFuture' a Girona i Barcelona i d'altres col·lectius, com Marea Blanca. Els organitzadors l'han retransmès en streaming i per les xarxes socials amb els hashtags #50pelClima i #TotespelClima.