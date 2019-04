El govern espanyol autoritza l'autoconsum col·lectiu d'energia i facilita compensar els excedents a la factura elèctrica

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres un decret que amplia les possibilitats d'autoconsum elèctric i redueix els tràmits per tenir una instal·lació d'energia. La normativa autoritza l'autoconsum col·lectiu d'energia, és a dir entre comunitats de propietaris o a polígons industrials, quan fins ara només estava permès l'autoconsum individual connectat a una xarxa interior.

El decret aprovat al Consell de Ministres també permet que els petits autoconsumidors comparteixin els excedents d'energia amb el conjunt del sistema elèctric sense que s'hagi de constituir jurídicament com a productor d'energia. A més, l'usuari serà compensat per la comercialitzadora amb rebaixes de fins al 100% de la factura mensual de la llum per l'excedent energètic d'origen renovable d'instal·lacions de menys de 100 kV.

L'autoconsum col·lectiu també obre la porta a que un consumidor pugui aprofitar els excedents d'energia del seu veí i coparticipi en l'autoconsum. La nova normativa també amplia els espais on es pot ubicar la instal·lació d'autoconsum. Fins ara només es podia ubicar al propi domicili mentre que ara també es permetrà instal·lar-ne en les proximitats a l'habitatge del productor. Així doncs, es podran posar plaques fotovoltaiques a edificis contigus sempre que totes les parts implicades hi estiguin d'acord.



Pel que fa als tràmits administratius, simplifica el dels petits autoconsumidors (amb instal·lacions de fins a 15 kV o fins a 100 kV) que només hauran de notificar la instal·lació de la planta de producció elèctrica a la seva comunitat autònoma i serà el propi distribuïdor qui modifiqui el contracte per adaptar-lo a l'autoconsum. També simplifica les configuracions de mesura energètica.



Segons l'executiu, el decret tindrà "un efecte positiu sobre l'economia general, sobre el sistema elèctric i sobre els consumidors". La norma completa el marc regulatori sobre el tema que va derogar l'anomenat impost al sol i diu l'executiu que aporta "certitud i seguretat als usuaris".