Barcelona Energia constitueix el Consell de persones usuàries

Aquest Consell té la capacitat d'elaborar propostes sobre les prioritats, inversions i tarifes de BE, així com definir la política de conscienciació sobre l'ús de les energies renovables, pobresa energètica i consum responsable o elaborar els estudis o dictàmens que considerin pertinents.

Les persones usuàries de Barcelona Energia (BE) van celebrar el dissabte, a les Cotxeres de Sants, la primera Assemblea on s'ha consensuat el reglament de funcionament d'aquest organisme. En el mateix acte, es va constituït el Consell de Persones Usuàries de BE, l'òrgan assessor que permetrà als usuaris participar en la presa de decisions de la comercialitzadora i impulsar noves propostes i projectes. Aquest Consell té la capacitat d'elaborar propostes sobre les prioritats, inversions i tarifes de BE, així com definir la política de conscienciació sobre l'ús de les energies renovables, pobresa energètica i consum responsable o elaborar els estudis o dictàmens que considerin pertinents.

Durant el temps que els processos han estat actius a la plataforma Decidim Barcelona Energia, s'hi han registrat 85 persones, realitzat 14 enquestes, presentat 6 esmenes al reglament i inclòs dues associacions sense ànim de lucre que treballen per impulsar la transició energètica, la Xarxa per la sobirania energètica i l'Aliança per a la pobresa energètica.



De manera paral·lela a la celebració de l'assemblea es va organitzar la jornada festiva Decidim l'Energia que Volem, un esdeveniment a peu de carrer que va comptar amb la participació del físic i divulgador científic de Dinàmiks del Club Super3, Dani Jiménez. Durant tota la jornada, els assistents van participar en experiments sobre energies renovables i van tenir opció a apuntar-se a quatre tallers per gaudir en família: 'Fem funcionar un rellotge amb una patata!', 'Endinsa't en l'energia', 'Construïm un molinet de vent', 'Taller vehicle globus' i l'exposició 'Cases eficients'.



A la vegada, durant els actes es van instal·lar diferents punts d'informació per donar suport als interessats. Les dues activitats formen part del calendari per donar a conèixer Barcelona Energia acompanyant i assessorant la ciutadania per tal d'apropar-hi el sector energètic, un sector força desconegut i sovint difícil d'entendre.



Recordem que la comercialitzadora pública d'energia de l'àrea metropolitana de Barcelona va començar a donar servei a la ciutadanial'1 de gener del 2019. La comercialització elèctrica representa, no només la compra i subministrament d'energia, sinó també que l'energia generada sigui renovable certificada i que es pugui relacionar, per primera vegada, la generació i el consum de la ciutat.

Barcelona Energia opera sota els següents valors:



- Comercialitza energia renovable certificada amb garantia d'origen 100% renovable, que emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).



- És pública i promou una gestió de l'energia 100% pública i treballa de forma coordinada amb la resta de serveis de la ciutat i l'AMB.



- Promou la generació local d'energia renovable amb l'objectiu de reduir les pèrdues energètiques associades al transport i a deixar de dependre de l'oligopoli elèctric actual.



- És transparent en la informació d'on prové l'energia subministrada i els costos del preu final facturat.



- Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l'eficiència i l'estalvi.



- Permet una governança participada, obrint espais per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora.



- Situa al ciutadà al centre, treballant pel dret a l'energia i donar resposta a la llei 24/2015.

Entre d’altres, si visiteu el web de Barcelona Eneriga podreu consultar la calculadora energètica que permet discernir quanta energia es consumeix i quins són els aparells de la llar que més energia gasten.