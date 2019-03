SOS Costa Brava denuncia que l’Ajuntament de Tossa de Mar està incomplint la moratòria urbanística

L’Associació Amics de Tossa, que està integrada a la plataforma SOS Costa Brava, ha denunciat públicament que l’Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) està incomplint la moratòria de la Generalitat, per tramitar llicències de nous projectes urbanístics al litoral gironí. Segons l’associació, l’Ajuntament està fent tràmits administratius relacionats amb dos projectes urbanístics de Cala Morisca, que estan afectats per la paralització de noves llicències.

Concretament, els naturalistes han assegurat que el secretari general de l’Ajuntament va demanar el 23 de gener que facilités el domicili dels membres de l’Associació dels propietaris de les parcel·les per tal que el govern local els pogués enviar notificacions en relació als dos projectes previstos a Cala Morisca.

A més, l’Associació també ha reiterat les acusacions de tracte de favor cap als promotors de la nova urbanització, ja que no hi ha drets adquirits a l’hora d’edificar els terrenys, tal com defensa l’actual govern local. De fet, l’alcaldessa de Tossa de Mar defensa que hi ha aquests drets adquirits en base a un Pla Parcial de 1998. Però l’Associació ja va impugnar-lo davant dels tribunals.



L’entitat recorda al govern local que pot fer una consulta formal a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya per saber si existeixen els drets adquirits o no. En el cas en què hi hagi un dret adquirit i no s’urbanitzi, l’Ajuntament de Tossa de Mar hauria d’indemnitzar als propietaris.



Aquest és un dels arguments del govern local per defensar el projecte. L’alcaldessa ha afirmat en més d’una ocasió que les arques municipals no poden fer front a aquestes indemnitzacions. De tota manera, si no existissin aquests drets adquirits, no s’hauria d’indemnitzar als propietaris.



Els dos projectes previstos a Cala Morisca comprenen 26 parcel·les que segons l’Associació Amics de Tossa té més d’un 20% de pendent, fet que la Llei d’Urbanisme impedeix construir-hi. Per això consideren que és un projecte “inviable econòmicament i tècnica, és discriminatori i il·legal”.