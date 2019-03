Un miler de voluntaris participen en l'elaboració del nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya

La informació inclosa al nou atles ha servit ja per informar a la Comissió Europea de l’estat de les poblacions d’ocells, en compliment de l’article 12 de la directiva Aus, una tasca obligatòria per als estats membre cada 6 anys.

Aquest és un projecte coordinat per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO), amb la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Zoo de Barcelona. A partir d'ara, l'ICO i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya analitzaran totes les dades recollides per determinar la distribució, l'abundància i els canvis experimentats en les poblacions d'ocells en les últimes dècades.

A més d'identificar les espècies, els experts havien d'analitzar el seu comportament per detectar si realment els exemplars hi feien el niu en aquella zona. El projecte busca millorar el coneixement dels ocells nidificants que viuen a Catalunya i fer el seguiment de la seva evolució. Es prospecta el territori cada vint anys. Aquest és el tercer cop que es fa.

Un miler de persones vinculades al món de la ornitologia han participat de manera voluntària en l'elaboració del nou Atles dels ocells nidificants de Catalunya. Els voluntaris han recorregut 386 quadrats de 100 quilòmetres quadrats entre el 2015 i el 2018 per portar a terme un mostreig sistemàtic de tot el territori. S'han recollit 500.000 dades referents a 236 espècies d'aus.

