'Jo sóc de la Trini', la campanya que ha motivat la neteja comunitària de Trinitat Vella

La festa és la culminació de la campanya "Jo sóc de la Trini" endegada conjuntament pel consistori i les entitats del barri en el marc del Pla de Barris de la Trinitat Vella

Els veïns i veïnes de la Trinitat Vella han celebrat aquest cap de setmana la festa final de la campanya de sensibilització "Jo sóc de la Trini", per fomentar els comportaments cívics que tinguin cura de l'espai públic. Una festa que ha consistit en una neteja comunitària veïnal i en diferents tallers d'activitats.



La campanya "Jo sóc de la Trini", realitzada pel districte de Sant Andreu i pel propi veïnat en el marc del Pla de Barris de Trinitat Vella, s'ha dut a terme en les darreres setmanes, primer repartint fulletons de sensibilització pel barri i aques dissabte, amb una festa en que han estat els propis veÏns del barri qui han netejat els seus carrers i places.



La festa ha estat la culminació de la feina feta per la Taula de treball formada per les entitats del barri i diversos serveis del consistori. La taula va recollir les peticions de millora en la gestió de residus, que van ser executades durant el mes de gener, i tot seguit es va decidir iniciar la campanya de comunicació i accions comunitàries per implicar tota la comunitat.



Així, a finals de febrer es va iniciar la campanya de comunicació amb cartells al carrer i els veïns i veïnes voluntaris, organitzats en grup, van distribuir entre els seus veïns i veïnes 400 guies per millorar els hàbits de la gestió de residus al barri.



En paral·lel, les escoles del barri han fet tallers participatius per fomentar el reciclatge i s'han realitzat una dotzena de sessions informatives a diversos col·lectius del barri.