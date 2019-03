Editen una guia per facilitar el pas a cooperativa d'empreses que estan en risc o en procés de tancament

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central va presentar aquest dijous 14 de març a Prats de Lluçanès la guia «El relleu cooperatiu». El llibret pretén ser una eina útil per a aquelles persones interessades en reconvertir aquelles empreses que, pel motiu que sigui, estan en risc o en procés de tancament i volen adoptar el model cooperatiu. El paper de les administracions i la possibilitat de fixar clàusules socials en els contractes públics serà el tema entorn al qual girarà la segona taula territorial de l'Ateneu, que celebrarà al llarg d’aquest any.

A la guia s'hi expliquen els principals motius pels quals des de l'Ateneu es proposa el model cooperatiu com un dels més òptims a l'hora de reconvertir l'empresa que, sigui per motiu de jubilació o defunció de l'antic propietari o per crisi econòmica, està en procés de tancament. La guia també preveu altres motius de reconversió, com que el propietari vulgui cooperativitzar l'activitat.

La presentació es va fer aquest dijous a Prats de Lluçanès en el marc de la primera de les tres taules territorials que farà l'Ateneu al llarg d'aquest any 2019. El de la Catalunya Central és un dels 14 ateneus cooperatius existents i que fan foment del cooperativisme en el territori en el marc del programa d'Economia Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famíies de la Generalitat.

La guia inclou una part d'informació sobre què és una cooperativa i per què pot ser un model útil per a les persones que volen donar continuïtat a una activitat empresarials. Des de la gestió democràtica a l'autonomia i independència en la gestió i l'autoregulació i el règim horitzontal que permet crear projectes autogestionats i molt més flexibles que l'empresa convencional. També la possibilitat de capitalització o pagament únic de la prestació d'atur, que en el cas de les cooperatives presenta alguns avantatges respecte l'empresa convencional. La guia es completa amb alguns exemples d'empreses que s'han reconvertit a cooperativa i una relació dels passos a seguir per fer el relleu, i s'acaba presentant l'Ateneu com un recurs a tenir en compte a l'hora de fer l'acompanhyament en aquest procés.

La guia també és accessible a través d'aquest enllaç de la pàgina web de l'Ateneu.

La presentació de la guia de relleu cooperatiu es va fer en el marc de la primera de les tres taules territorials que fa l'Ateneu al llarg de l'any. Es tracta del punt de trobada amb entitats, administracions i persones que donen suport a la tasca de foment del cooperativisme de l'Ateneu. En la presentació de la jornada, Alba Rojas, va posar èmfasi en que ja s'ha entrat en el tercer any de funcionament de l'Ateneu que el 2019 tindrà dos eixos estratègics de treball: el de les sobiranies, «així, en plural», des de l'energètica a la financera, l'alimentària, la de l'habitatge, etc. I el de comunitat, amb una especial atenció a la incidència de l'economia social i solidària en els àmbits de les cures, de les migracions o de la cohesió social.

La jornada es va completar amb una sessió de treball sobre el relleu cooperatiu i amb una taula rodona sobre la dignificació de les cures des del cooperativisme. La taula la va obrir Elba Mansilla, de Coòpolis -l'Ateneu Cooperatiu del Barcelonès- i la cooperativa La Ciutat Invisible, i coautora de l'estudi «Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura». Tot seguit es van explicar tres experiències que afronten directament el sector de les cures des del cooperativisme, l'esmentat de Cuidem Lluçanès; el de Mujeres Pa'lante, de Barcelona, i el de l'Ajuntament d'Hernani i la comarca del Beterri, a Guipúscoa.

Precisament el paper de les administracions i la possibilitat de fixar clàusules socials en els contractes públics serà el tema entorn al qual girarà la segona taula territorial de l'Ateneu d'aquest any, que es farà al Solsonès.