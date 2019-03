Un projecte usa ampolles de plàstic de La Barceloneta per fabricar roba

Nòmada, un projecte emprenedor que utilitza com a matèria primera les ampolles de plàstic de la Barceloneta i altres platges per a dissenyar i confeccionar roba ha estat triat com el Projecte Empresarial amb major impacte social i mediambiental en la categoria de menors de 30 anys en les jornades Emprende24 Barcelona. Aquest esdeveniment s'ha celebrat el dimecres i dijous a la ciutat comtal per a impulsar durant 24 hores la creació de negocis mitjançant tallers i assessoraments. Un total de 35 persones han participat en alguna de les dues categories del concurs: majors i menors de 30 anys.

El projecte Nòmada, creat per la jove Loubna Barrouhou, guarda relació amb el moviment global #TrashtagChallenge que desafia a eliminar escombraries dels espais naturals del món i se suma a una nova tendència de negocis socials i responsables amb el planeta. Els joves continuen mostrant la seva preocupació pel canvi climàtic als carrers, institucions i també l'han fet en Emprende24 Barcelona, on han presentat les seves idees de negoci per a reduir la petjada ecològica.

Un jurat d'especialistes ha dictaminat els premis, valorats en més de 8000 euros. La dotació dels premis consisteix a oferir gratuïtament a aquests emprenedors diversos serveis i productes que necessitaran per a arrencar els seus negocis, com la creació de les seves pàgines web, l'elaboració del seu pla de vendes, assessoria fiscal i laboral o l'assessorament tècnic, anàlisi i validació del pla d'empresa.

Entre els negocis que s'impulsaran en la categoria de menors de 30 anys està el negoci de Jaime Martín anomenat MAOAT, que ha estat triat com el Projecte Empresarial amb major viabilitat. Consisteix en una agència de viatges per a dones que vulguin viatjar soles a zones del planeta no explotades o que han sofert alguna catàstrofe natural. I també en aquesta mateixa categoria s'ha premiat a Maria Karya com el Projecte Empresarial més innovador, un negoci creat per Alexia Siontas que dissenya roba d'alta costura per a núvies amb materials responsables, acompanyant a les consumidores en tot el procés de creació del vestit i satisfent les seves demandes.

A més, en la categoria de majors de 30 anys s'ha guardonat a Ananda Root, de Marcela Bustos amb el premi al Projecte Empresarial més viable, que consisteix en la confecció de roba de ioga i bosses d'anar a comprar multi usos de cotó orgànic i altres materials mediambientals responsables. I Edurne Barquero ha aconseguit amb la seva idea Yaramaa el premi al Projecte Empresarial més innovador, una agència de viatges que proposa un turisme sostenible i, al mateix temps, guies i rutes adaptades a persones amb diversitat funcional.