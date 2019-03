Un treballador en actiu del metro assegura que pateix una malaltia pulmonar a causa de l'amiant

Un treballador del metro de Barcelona encara en actiu, Rafael Rubio, assegura que pateix asbestosi, una greu malaltia pulmonar, a causa de l'exposició a fibres d'amiant. Rubio ha explicat el seu cas aquest dimecres acompanyat per representants del comitè d'empresa i del Col·lectiu Ronda.

Segons han explicat, dos pneumòlegs, un de l'Hospital de Can Ruti i un expert del Col·lectiu Ronda, han diagnosticat que Rubio pateix asbestosi, malgrat que un tercer contractat per TMB va diagnosticar “possible asbestosi” a Rubio. Després d'exposar el cas, el comitè d'empresa ha exigit “responsabilitats” a TMB i que “deixi de negar que hi ha gent afectada per l'amiant a les seves instal·lacions”.

Rubio, que actualment està parcialment jubilat, s'ha dedicat durant dècades a tornejar rodes als tallers de manteniment del metro. Es va incorporar a l'empresa l'any 1978 i ha remarcat que en aquells anys no hi havia mesures de seguretat, a diferència de l'actualitat, i que no va ser fins al 2002 que es van retirar alguns materials, com per exemple les mantes d'amiant.

Rubio va anar al metge després de tossir sang i va ser llavors quan li van dir que tenia problemes al pulmó. En aquella ocasió, el doctor li va preguntar si havia estat en contacte amb amiant.

Els treballadors exigeixen “responsabilitats” a TMB

El membre del comitè d'empresa ha dit que des de TMB i des de l'Ajuntament s'està “ocultant” informació perquè alguns treballadors pateixen “patologies molt greus” i han denunciat que l'empresa els posa obstacles a l'hora de recopilar informació. “Estan ocultant i mentint quan diuen que no hi ha treballadors malalts al metro”, ha subratllat.

Al seu torn, l'advocat del Col·lectiu Ronda Jaume Cortés ha exigit a TMB que “surti de la negació” perquè ara ja s'ha convertit en “insuportable”. Cortés ha demanat que “deixi de negar que hi ha gent afectada per l'amiant a les seves instal·lacions”. A més, ha remarcat que el comitè d'empresa vol formar part del procés de desaminatació del metro.