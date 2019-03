Més de 200 voluntaris recullen cinc tones de deixalles en la campanya 'Per un Delta Net'

Més de 200 voluntaris han participat en la campanya ‘Per un Delta Net’, organitzada aquest diumenge als espais naturals de set municipis de l'entorn del Parc Natural del delta de l'Ebre. Durant la jornada, s'han recollit cinc tones de deixalles, majoritàriament plàstic, com taps, ampolles, bidons, cordes o xarxes, segons indica el primer balanç.

Enguany, s'ha retirat una tona més de brossa que l'any anterior. Tot i això, Xavier Abril, tècnic del Parc Natural i coordinador de la iniciativa, ha apuntat que la recollida de residus va a la baixa, atès que s'ha passat de les vuit tones de l'any 2015 a les cinc actuals. Les deixalles recollides aniran a l'abocador de Mas de Barberans perquè és “complicat” donar una segona vida a aquests residus.

Amb guants i amb un sac, els 245 voluntaris han començat a pentinar les zones establertes pels tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre per netejar els principals espais naturals de l'entorn dels municipis de l'Ampolla, Carmarles, l'Aldea, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Deltebre i Amposta.

Durant la jornada s'han recollit majoritàriament materials d'origen plàstic. A tall d'exemple, encenedors, raspalls de dents, ampolles, cartells de fusta artificials, llaunes, bidons i xarxes. Malgrat que enguany s'han recollit unes cinc tones, una més que en la campanya anterior, en els últims quatre anys hi hagut una disminució de les deixalles recol·lectades.

Segons Abril les causes d'aquest descens es deuen a diversos factors, entre els quals destaquen el tipus d'objectes transportats pel riu Ebre, sumat al vent i als temporals que retornen els residus cap a les platges. Així mateix, assenyala les activitats econòmiques vinculades al turisme i al sector primari. “És un còctel complicat, intentem ser arqueòlegs de la brossa i conèixer millor l'enemic”, ha afirmat el coordinador.

Malgrat que l'objectiu de la jornada és la neteja dels paratges, la campanya també centra esforços en la sensibilització mediambiental i en els canvis de conductes en relació al consum. “Amb petits gestos podem deixar de gastar plàstic o sobreembalatges”, ha subratllat Abril.

Amb tot, les tones de residus recollides no es podran reciclar per a un segon ús atesa la complexitat del material. Per això, es tornaran a portar a l'abocador de Mas de Barberans i no es repetirà l'experiència de fa dues campanyes, quan es van enviar uns 500 quilos de plàstic a una ONG de Montpeller que va convertir-los en taps per als envasos d'una empresa de xampús. “Al Delta els plàstics estan trinxats pel sol, la sal, les ones, el vent i algunes tenen vida incorporada. Llavors és molt difícil que es puguin separar”, assegura, diferenciant-ho de la resta de productes que es reciclen en el dia a dia.

En la neteja de la platja de l'Eucaliptus, ubicada al terme municipal d'Amposta, hi han participat una cinquantena de voluntaris. Entre ells, Laura, que ja n'és una veterana, ha celebrat la iniciativa i ha afirmat que molts dels voluntaris continuen després a títol personal netejant altres espais. “Tenim la sort de tenir aquesta natura, cal continuar cuidant-la”, ha assenyalat. En la mateixa línia, s'ha manifestat Joan, que ha ressaltat la tasca dels voluntaris. “Simplement netegem el que embrutem, embrutar és una desgràcia per al medi ambient”.